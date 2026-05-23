¿Conocía a su asesino? Feminicidio de exparticipante de “Enamorándonos” desata dudas a 7 años de su muerte

El nombre de Nataly Michel Rodríguez volvió a aparecer en redes sociales este 21 de mayo, fecha que marcó uno de los casos más impactantes relacionados con el programa “Enamorándonos”. A varios años de su feminicidio, usuarios recordaron cómo fue hallada sin vida dentro de su departamento en la Ciudad de México y las misteriosas circunstancias que rodearon el crimen.

La ex participante del reality de TV Azteca fue encontrada muerta en 2019 en un inmueble ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza. Desde aquel momento, las autoridades manejaron la investigación bajo el protocolo de feminicidio y una de las principales hipótesis apuntaba a que Nataly Michel conocía a la persona que terminó asesinándola.

El caso provocó conmoción entre seguidores del programa y volvió a viralizarse con el paso de los años debido a las incógnitas que aún rodean la investigación. La falta de respuestas definitivas y las publicaciones que siguen apareciendo en redes sociales hicieron que el feminicidio de la joven continúe siendo recordado cada 21 de mayo.

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¿Cómo encontraron muerta a Nataly Michel, exparticipante de “Enamorándonos”, en su departamento de CDMX?

La madrugada del 21 de mayo de 2019, vecinos de la colonia 20 de Noviembre reportaron gritos y una fuerte discusión dentro del departamento donde vivía Nataly Michel. De acuerdo con las primeras versiones, una vecina decidió pedir apoyo a la policía después de escuchar una riña y no obtener respuesta cuando tocó la puerta.

Cuando los agentes ingresaron al inmueble ubicado en la calle Aluminio, encontraron a la joven tirada en el piso de una habitación, sin signos vitales y con visibles marcas de violencia en el cuello. Las autoridades indicaron que la causa de muerte habría sido estrangulamiento.

El entonces secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Jesús Orta, declaró:

Secretario de Seguridad de la Ciudad de México “Nosotros tuvimos conocimiento a partir de que una vecina, del mismo condominio, avisó a la policía de que había escuchado una riña y que ella misma fue a tocar la puerta y al no recibir respuesta es cuando pide apoyo a la policía, llega la policía, entra y la encuentra sin signos vitales con señales de estrangulamiento”.

Versiones posteriores señalaron que los policías habrían acudido primero tras un reporte de discusión, pero al no recibir respuesta se retiraron. Minutos más tarde, un nuevo llamado alertó otra vez a las autoridades y fue entonces cuando localizaron el cuerpo de la joven.

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¿Por qué autoridades creían que Nataly Michel, la ex participante de “Enamorándonos” conocía a su asesino tras el feminicidio?

Uno de los detalles que más llamó la atención en el caso de Nataly Michel fue que las autoridades no encontraron señales de robo ni indicios de que la puerta hubiera sido forzada. Esa situación fortaleció la teoría de que la víctima permitió entrar a quien posteriormente la asesinó.

La carpeta de investigación señalaba que el responsable probablemente era alguien cercano o conocido por la ex participante de “Enamorándonos”. Además, vecinos aseguraron que Nataly solía recibir visitas frecuentes en el departamento donde fue encontrada muerta.

También trascendió que las autoridades analizaban otras líneas de investigación relacionadas con las actividades personales de la joven. Según versiones difundidas entonces, Nataly advertía a otras mujeres sobre hombres con comportamientos agresivos.

Incluso, semanas antes de morir, había realizado una publicación en redes sociales donde hablaba de un hombre al que describió como “enfermo”. Aunque nunca dio nombres, escribió que dicha persona había hecho “porquerías” con una niña, mensaje que con el tiempo volvió a ser retomado por usuarios de Internet.

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¿Qué pasó con la investigación del feminicidio de Nataly Michel, la exparticipante de “Enamorándonos” y por qué el caso sigue sin resolverse?

Aunque el caso fue investigado como feminicidio, con el paso de los años no trascendió públicamente una resolución definitiva ni una detención que esclareciera por completo quién asesinó a Nataly Michel.

La ausencia de respuestas hizo que el caso siguiera alimentando teorías y especulaciones en redes sociales. Algunos internautas revisaron antiguas publicaciones de Instagram de la joven e incluso señalaron cuentas de usuarios que constantemente comentaban sus fotografías, aunque nunca hubo pruebas oficiales contra ninguna persona.

A siete años del asesinato de la joven, el caso sigue siendo recordado como uno de los episodios más oscuros vinculados al popular programa de televisión y como un ejemplo de las historias que todavía esperan justicia.

¿Quién era Nataly Michel, la ex participante de “Enamorándonos” cuyo feminicidio conmocionó a México?

Nataly Michel Rodríguez participó brevemente en “Enamorándonos” como “flechada” de Erick, uno de los llamados “amorosos” del programa de TV Azteca. Aunque su paso por el reality fue corto, logró llamar la atención de la audiencia y mantenía una comunidad activa en redes sociales.

La joven compartía fotografías relacionadas con ejercicio, modelaje y algunos momentos de su aparición en televisión. Tras darse a conocer la noticia de su muerte, sus perfiles se llenaron de mensajes de despedida y exigencias de justicia.

Algunos usuarios escribieron: “Te fuiste con la virgencita, en paz descanses”.

Mientras otros cuestionaban el silencio alrededor del caso: “@enamorandonostv digan qué le pasó a su participante, por qué murió?”.

La conversación creció todavía más porque muchos seguidores consideraban extraño que ni amistades cercanas ni familiares reaccionaran públicamente en redes durante las primeras horas después del hallazgo.