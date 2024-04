Consuelo Duval habla como nunca de su novio : “26 años tiene, mi amor”

Hace unas semanas Consuelo Duval sorprendió a sus compañeras de Netas divinas al revelar que está envuelta en nuevo noviazgo. Muy emocionada, la conductora dejó al descubierto que se trata de un hombre mucho más joven que ella. Dice que es muy guapo y mide 1.90 metros. ¡Todo un galán!

La famosa siempre ha sido muy mesurada con su vida privada, dado que su último matrimonio fue con Armando Ciurana. Se casaron en 2007 y se divorciaron en 2013. La actriz le dio una nueva oportunidad al amor y tuvo un noviazgo breve en 2017.

Según Duval, sus anteriores relaciones no habrían funcionado. No obstante, actualmente, se muestra más que emocionada de su nueva pareja, dado que no deja de presumir lo mucho que le gusta.

Consuelo Duval posando sonriente. / Instagram: @consueloduval

¿Qué dijo Consuelo Duval de su nuevo novio?

En medio de la más reciente transmisión de Netas divinas, las conductoras mantuvieron una plática sobre la diferencia de edades con sus parejas sentimentales y la famosa aprovechó para poner el ejemplo de su novio.

Pese a que ya había dado a conocer que estaba saliendo con alguien mucho más joven, la presentadora confesó la edad de su actual pareja y dejó claro que ¡le encanta!

“Como a mi novio que le llevo 30 años”. Consuelo Duval

Consuelo Duval y Natalia Téllez sonrientes en Netas Divinas / Instagram

Al escuchar sus palabras, Paola Rojas y Galilea Montijo le pidieron que diera más detalles de su relación y Duval manifestó que su pareja le llama mucho la atención. Sin embargo, le costó mucho trabajo aceptar una cita con él.

“Me llama la atención. Tiene 26 años. Ya es un adultito. Salir con él me costó mucho, lo que digan los demás está de más. 26 años tiene mi amor”. Consuelo Duval

Al momento, la integrante de La familia P. Luche no ha revelado el nombre de su enamorado. Sin embargo, demostró con su forma de hablar de él que estaría muy ilusionada con la relación. ¡Enhorabuena!

Así lo dijo Consuelo Duval: