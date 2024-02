Christian Estrada le responde a Laura Bozzo luego de asegurar que  "no mantiene a su hijo"

En la reciente gala del 14 de febrero de ‘La casa de los famosos’, no todo fue amor y amistad, pues Laura Bozzo arremetió en contra de Cristian Estrada luego de aparecer en la casa como un príncipe con Aleska y darle una gran sorpresa.

Recordemos que la venezolana, así como el actor mexicano, demostraron una contundente atracción dentro de la competencia. Sin embargo, el ex de Ferka se convirtió en el primer eliminado del reality, por lo que su romance no trascendió, es por eso que en el marco del día más romántico del año, Christian demostró que no hay barreras para el amor y sorprendió a la ex de Nicky Jam con flores, una baño en jacuzzi y una acalorada cita en la cama.

Twitter

Mira: Laura Bozzo se le va a la yugular a Christian Estrada por sopresa a Aleska: “Tú estás acá por Alicia Machado”

El acto fue duramente criticado por los fans, su ex y hasta por la conductora Laura Bozzo.

En un encuentro cara a cara, Bizzo señaló lo ilógico que le resulta que Christian exprese tanto amor hacia una mujer y, al mismo tiempo, deje desatendido a su hijo. Además, le recordó que pudo participar en “La casa de los famosos” gracias a su relación con Alicia Machado.

“Si tanto amor destilas por qué caraj*s no mantienes a tu hijo que tienes tirado con Ferka. Porque tú estás acá por Alicia Machado”. Laura Bozzo

En ese momento Christian Estrada simplemente se comenzó a reír. Pero un día después y tras recibir múltiples mensajes de sus seguidores respecto a lo sucedido, rompió el silencio.

Laura Bozzo: “Tanto amor, tanto amor y su hijo que no mantiene”🫣#LCDLF4 pic.twitter.com/eQ5mUxeVym — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) February 15, 2024

Lee: Video del escape de Thalí García de ‘La casa de los famosos’ sale a la luz

Christian Estrada le responde a Laura Bozzo

Fue a través de un en vivo con sus fans, que el actor y modelo, respondiendo al chat de sus seguidores, tocó la polémica con Laura Bozzo. Cristian confesó que después de lo sucedido la peruana se disculpó.

“Se paró y se disculpó conmigo, no debió haberlo hecho así, me lo dijo, pero igual no tengo nada que opinar”. Christian Estrada

Finalmente, y de manera respetuosa, Estrada aseguró que es un tema que lo tiene sin cuidado, pues solo él sabe cómo y qué ha hecho por su hijo.

Es un caso que llevo un año o año y medio arreglándolo, así que no tengo por qué darle explicaciones a la gente. Yo sé lo que estoy haciendo, sé por quién estoy luchando y lo que hago, así que no le doy tanto interés. Por eso no lo voy a hablar más”. Christian Estrada

Te puede interesar: Laura Bozzo consuela a Thalí García tras salir de LCDLF 4: “Lo más importante en la vida es tu familia”