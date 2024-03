Daniel Bisogno: El vidente de las estrellas, Jorge Flores, hace impactantes revelaciones de él y más famosos

Jorge Flores es uno de los videntes más famosos en el medio del esoterismo. Lo consultamos para conocer qué les depara la vida a los famosos. ¿Qué revelaron las cartas y los caracoles?

Las Perdidas brillarán en el dinero pero ¿en el amor?

Las Perdidas triunfarán en el trabajo / Redes sociales

El vidente les leyó las cartas a ‘las Perdidas’ y esto fue lo que nos dijo: “Están en su mejor momento a nivel astral. Tienen buena vibración. Es buen tiempo de cosecha, solo que deben fijarse bien con quién se juntan laboralmente. Deben poner atención a las letras chiquitas a la hora de firmar”.

“En cuestiones del amor, el matrimonio de Kimberly –quien se casó en diciembre pasado– no va a durar mucho. La parte pasional la tiene ella, pero llegará el momento en que no verá tan atractivo a su marido. Paola es una buena mujer, pero se deja llevar por lo que oye. Si ya le hizo daño una vez, lo seguirá haciendo. Y si lo hizo físicamente, lo hará de otra manera. Veo que su prometido tiene problemas psiquiátricos por ataques de ira, como esquizofrenia. Por eso tendrán muchos problemas”.

Sobre Wendy, señaló: “En cuestiones del amor está tranquila, pero en la economía le va a ir muy bien: comprará una casa. Para ella vienen mucho dinero y negocios. Le van a ofrecer trabajo en el extranjero”.

Familia Rivera: Chiquis ganaría las demandas porque ¡su mamá la protege!

Chiquis ganaría la batalla contra su familia / Instagram: @chiquisriveraonline

Respecto a los problemas legales que hay en la familia Rivera, dijo: “La ley está de parte de ‘Chiquis’. Ella saldrá adelante de las demandas, porque está peleando lo justo para sus hermanos. Saldrán más cosas de la familia a la luz. Cuestiones sobre manejos de Jenni Rivera. ‘Chiquis’ no lo hace por ambición sino por sus hermanos. La familia quedará dividida definitivamente, ya que hay muchos intereses de tiempo atrás. A la familia Rivera le impondrán algunas multas o castigos, porque tomaron cosas de Jenni sin tener el derecho de hacerlo”.

“A ‘Chiquis’ le han querido hacer brujería, pero no han podido con ella, porque está protegida espiritualmente por su mamá, quien es muy amorosa con ella. En cuestión del amor, la veo muy feliz. Con mucha actividad s3xual. Logrará ser mamá y su pareja la apoya al cien por ciento, sin meterse”.

Daniel Bisogno debe cuidarse de un espíritu maligno y arrepentirse para mejorar

Daniel Bisogno ha tenido problemas de salud / Instagram: Ventaneando

Sobre el conductor Daniel Bisogno, de acuerdo con las cartas, señaló: “Hay una energía en contra de él. Deben rezar en ese foro porque hay un espíritu muy enojado. Es una persona que tenía mucho poder. Tenía mando. Les tenía mucho coraje. Daniel tuvo tiempo de arrepentirse, pero no lo hizo. Todos debemos tener cuidado con lo que decimos porque se puede regresar. No debemos ser jueces a la hora de criticar”.

“Estoy viendo en las cartas que no es que vaya a perder la vida, sino que no tendrá calidad de vida. Quedará inutilizado o con muchos achaques. Respecto a que se soltaron rumores de que podría estar embrujado, dijo: “Se conjuntaron muchas energías en su contra, muchos odios. Hay una pareja. Una mujer, que se sintió muy engañada por él, y por eso cayó en esa desgracia. Sin embargo, veo que, si tiene un arrepentimiento de corazón, podría salvarse en el mundo espiritual”.

Cristian Castro y su exnovia no regresarán

Cristian Castro y Mariela no retomarían su noviazgo / Insagram: @Cristiancastro

Al preguntarle qué le dicen los caracoles en el caso de Cristian Castro y Mariela Sánchez respondió: “Ya no lo veo en esa relación. Podrán tener pláticas, pero ya de regresar como pareja, no. Él cometió un grave error: le faltó al respeto a su mamá. Será muy complicado que él llegue a tener una pareja”.

“Hay una parte que no ha sanado. Debe arrepentirse realmente de algún altercado que tuvo. De otro modo, podrá tener novias, pero algo formal, jamás. Va a terminar solo”.

Sobre la supuesta paternidad del ‘Gallito feliz’, Jorge mencionó: “Podrá tener hijos, pero no para que lo retengan. No va a estar con nadie. El día que le pida perdón a su mamá por lo que le hizo, ese día podrá ser feliz. Maite Barra está embarazada, pero le han aconsejado que 4b0rte. Ella no quiere. A Cristian le da igual tener hijos o no”.

Mayela Laguna le ganaría a Luis Enrique Guzmán

Luis Enrique Guzmán asegura que no es el padre del hijo de Mayela Laguna / Instagram: @Luisenriquigp

Respecto a Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna, según los caracoles, señaló: “La mujer está bien asesorada y todo va por buen camino en lo legal. Ella tiene cómo sustentar esa demanda. Los abogados se guían por lo que ella les comparte. Esto se llevará tiempo para resolverse, pero se ve que ella gana. Pelea por algo real y está enojada porque la han difamado”.

Luis Miguel muy comprometido con su relación

Luis Miguel está enamorado y comprometido / Instagram: @lmxlm

La tirada de caracoles revela que Luis Miguel está enamorado e ilusionado de Paloma Cuevas. Tiene mucho apoyo de Paloma Cuevas. Su relación alcanzó la madurez, la paz, la no exigencia que necesitaba. Se siente tranquilo por estar con una persona madura espiritualmente. Tiene planes de matrimonio y es formal: veo que sí se casa. Están muy unidos en cuerpo, mente y espíritu. Está más complementado en esta relación que en las que tuvo hijos”.

La casa de los famosos: ¿Quién ganará? ¿Qué pasará con Thalí y Lupillo Rivera?

La atracción de Thalí y Lupillo no irá más allá al salir del programa / Captura de pantalla/ Facebook: Lupillo Rivera

Jorge comentó sobre Lupillo Rivera y Thalí de ‘La casa de los famosos’ quienes, al parecer, comenzaron a sentir algo uno por el otro en el reality de Telemundo. “Los caracoles me indican que sí hubo un enamoramiento, pero no va a pasar a más. Solo fue momentáneo, por tener una cara bonita, de s3xo y no de corazón. Él podría salir del reality con un sentimiento, pero tampoco va a más”.

El vidente comentó sobre este reality: “Yo veo, según los caracoles, que todos van a la par. Nadie despunta. A todos los veo parejos. No veo que gane ningún mexicano”.

