Daniel Bisogno: Su hermano, Alex B, revela las últimas palabras del conductor de Ventaneando: “No me dejen”

El fallecimiento de Daniel Bisogno enlutó al mundo del entretenimiento. El conductor de ‘Ventaneando’ será recordado por sus ocurrencias, su única manera de hablar y hasta por sus polémicos comentarios.

El público, sus compañeros y familia están conmocionados por la muerte de Daniel Bisogno y ha sido su hermano Alex B quien se ha comunicado con los medios sobre los últimos momentos del presentador.

El famoso presentador de ‘Ventaneando’ llevaba varios meses atravesando por una serie de complicaciones médicas que fueron debilitando su estado de salud, hasta el punto de acabar con su vida a tan solo una semana de que su única hija cumpliera años y solo unos días antes del aniversario luctuoso de su mamá.

Daniel Bisogno sufrió problemas de salud que lo llevaron a ser hospitalizado / Redes sociales/captura de pantalla

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Daniel Bisogno?

Como parte del último adiós a Daniel Bisogno, colegas y familiares se reunieron en el Centro Cultural Teatro 2 para homenajear al conductor. Durante el evento, Alex Bisogno compartió el último recuerdo que tiene con su hermano y las palabras que intercambiaron antes de su fallecimiento.

“Se fue en terapia intensiva y cuando estás ahí no tienes acceso a tus seres queridos. Eran muchas horas muy solito en terapia intensiva y la última conversación fue: ‘Ya no se vayan. Ya no me dejen solo’. ¿Quién lo iba a decir? Él nos dejó solos a nosotros”, confesó.

Como era de esperarse, el hermano del conductor se mostró visiblemente afectado durante todo el evento, especialmente porque siempre consideró a Daniel como el pilar de su familia. Sin embargo, también expresó su gratitud por los últimos meses que pudo compartir con él cuando era el responsable de su cuidado, así como del de su madre.

Daniel Bisogno murió en paz 💔🙏 le pidió a su familia que no lo dejaran trascender solo 😣 | Alex Bisogno pic.twitter.com/6JPxuy8RNU — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) February 22, 2025

La salud de Daniel Bisogno

El 17 de enero de 2025 se supo que Daniel Bisogno había sido hospitalizado solo unos días después de ser captado en un restaurante tomando refresco en medio de su delicado estado que no le permitía regresar al foro de ‘Ventaneando’.

Según reportes, Daniel presentó problemas en el riñón y desde ahí no salió del nosocomio, aunque la familia trataba de aclarar su estado de salud para no alarmar a la audiencia.

El 22 de enero, Daniel reapareció en ‘Ventaneando’ por su 29 aniversario, pero solo por vía telefónica ya que se encontraba aún en el hospital al mismo tiempo que reportaban que habrían surgido nuevas enfermedades.

Finalmente, su salud se deterioró y este 20 de febrero falleció a los 51 años.