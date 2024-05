¿Daniela Parra comenzará su carrera como actriz en una obra de teatro? Esto se sabe

Los últimos cuatro años no han sido nada fáciles para Daniela Parra. La joven ha luchado para demostrar la inocencia de su padre, Héctor ’N’, quien actualmente se encuentra en prisión tras ser condenado a prisión por corrupción de menores a 10 años y medio y está en curso el juicio de abuso que intersupso su otra hija, Alexa.

Pese a todo, la ganadora de ‘Las estrellas bailas en Hoy’ ha tratado de mantenerse positiva ante la adversidad, pues confía en que se hará “justicia” y el actor podrá salir de la cárcel. Ella se ha mantenido trabajando para apoyar la defensa de su papá.

En medio de todo esto, se reportó que Daniela seguirá los pasos de su padre e iniciará una carrera en la industria del entretenimiento mexicano.

¿Daniela Parra se volverá actriz?

Si bien la joven no había mostrado mucho interés por el mundo del espectáculo, tal parece que ahora quiere debutar como actriz. Según información de Sebastián Reséndiz, colaborador de ‘Hoy’, la también emprendedora estará en una obra de teatro.

“En exclusiva, aquí lo voy a destapar. Daniela Parra debutará como actriz en una obra de teatro musical” Sebastián Reséndiz

Aunque no dio muchos detalles sobre cuál será la puesta en escena o cuándo se estrenaría, señaló que el debut de la joven será “muy pronto”.

Hasta ahora, Daniela no ha confirmado o desmentido esta información. Sin embargo, en su momento, mencionó que no “le cierra las puertas a nuevas oportunidades”.

“Nunca digas nunca, la verdad. Creo que no es mi tipo de reality (La casa de los famosos), pero nunca digas nunca, la verdad que todo puede pasa. Si me invitan, ¿por qué no? Yo siempre he sido real, transparente. Si me invitan a uno o a otro reality siempre seguiré siendo yo”, indicó.

¿Cómo va el caso de Héctor ’N’?

Tras haber recibido una nueva condena de 13 años y 10 meses por la demanda de abuso que está en curso, Héctor ’N’, a través de su equipo legal, solicitó que las autoridades revisaran esta resolución. La audiencia para este proceso se podría llevar a cabo en julio.

Pese a lo complicado de la situación, Samara Ávila, abogada de Héctor, afirmó que su cliente se encuentra bastante confiado en que se haga “justicia” y se demuestre su inocencia.

“Está tranquilo. Sabe que es una instancia que se tiene que agotar de igual manera y por tiempos, lamentablemente, vamos a esperar”, expresó.

