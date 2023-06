Daniela Parra se molesta con youtuber que organizó un evento a favor de Héctor N sin su permiso

La joven Daniela Parra desea que la gente ayude a través de una “cadena de favores”.

En medio del caso mediático en contra de Héctor N por presunta corrupción de menores, Daniela Parra explica por qué se negó a recibir ayuda de un youtuber y las “formas oficiales” en que las personas pueden contribuir en la situación de su padre.

A través de redes sociales, la joven indicó que, hace poco, un youtuber organizó un evento a favor de su papá, sin consultarle, teniendo que enterarse por otras personas sobre esto.

“Quiso hacer un evento para ayudar a la causa. Con él, nunca he tenido contacto, ni se ha acercado a mí directamente. Incluso, cuando ya estaba todo el evento casi planeado, me llegó por allí que el evento estaba casi planeado, algo que yo no autorice, ni mi papá tampoco”, mencionó.

Bajo este panorama, explicó que se contactó con el organizador y le dio las gracias por sus buenas intenciones, pero que no autorizaba el evento, pues jamás se comunicaron con ella.

Aunque agradece el esfuerzo del organizador, resaltó que jamás se comunicó con ella para saber su postura / Instagram: @dannielaprm

“Después de que les dije que yo no había autorizado eso, les agradecí profundamente porque, eso sí, que quede muy claro, les agradecí profundamente. Pero, a mí, no me gustan esa clase de eventos”, puntualizó.

La joven mencionó que, a su considerar, el tema es bastante “sensible” y “personal”, por lo que no le gustaría “lucrar” con un evento a beneficio de Héctor N, además de que sí se sintió un poco molesta de que no la tomaran en cuenta.

“Simplemente, pasaron por encima de mí, queriendo hacer un evento que yo no había autorizado, ni sabía de su existencia. Tampoco se comunicaron conmigo. Las condiciones que nos ponían simplemente no nos gustan”, declaró.

Daniela Parra resaltó que se sintió molesta con el youtuber que organizó el evento sin su autorización / Instagram: @dannielaprm

Daniela Parra quiere que la gente ayude de otras formas

En tanto, Daniela Parra sostuvo que ella no rechaza la ayuda de la gente, sin embargo, prefiere que sea a través de una “cadena de favores” con la compra de las alcancías hechas por gente de la cárcel, así como de sus “tamales chidos”.

“Creo que eso fue lo que a ellos no les gustó. Lo que mi papá y yo queremos hacer son ventas de tamales, ventas de alcancías. Esas son las formas en las que a mí me gusta ayudar, con una cadena de favores”, precisó.

También agregó que no desea “hacer show” con la situación de su padre, ya que es un tema demasiado importante y relevante que merece ser tratado de una manera seria.

Daniela Parra puntualizó que le gusta que la gente ayude mediante una cadena de favores / Instagram: @dannielaprm

Daniela Parra menciona las maneras de ayudar a su causa

Además de la venta de alcancías y tamales, Daniela Parra también invitó a la gente a que, si estaba en sus posibilidades, hicieran una donación en la cuenta bancaria destinada para los gastos del caso.

“Les agradezco infinitamente que nos quieran seguir apoyando. Cada grano de arena cuenta y mi papá y yo, y toda mi familia, estaremos más que agradecidos con ustedes”, concluyó.

Daniela Parra agradeció que exista gente que cree en la inocencia de Héctor N / Instagram: @dannielaprm

