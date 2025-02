Exnovio de la agresora de Valentina ‘N’, José Said declara ante las autoridades

El pasado 5 de febrero trascendió la detención de una influencer tras ser señalada de agredir a Valentina ‘N’ en Park Pedregal, un conjunto residencial ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

Tras los terribles hechos, Valentina ‘N’ quedó muy malherida. Por ello, fue trasladada a un centro médico de diversas especialidades en la zona sur de la CDMX. De inmediato trascendió que la presunta agresora es la ex de la nueva pareja de la joven y que habría sido un ataca premeditado pues se dijo que se trasladó desde Cancún hasta la capital del país con el objetivo de enfrentar a su expareja. Al momento, las autoridades están haciendo las investigaciones correspondientes.

Hace unos días, filtraron unos audios en los que un testigo daría detalles perturbadores del brutal taque a Valentina ‘N’. En la grabación presentada por Javier Ceriani, se oye la voz distorsionada de un hombre que incluso señala que la atacante habría empezado a grabar a Valentina ‘N’ después de haber perpetrado el terrible embate.

Valentina ‘N’ / Redes sociales

Caso Valentina ‘N': Esto habría declarado ante las autoridades José Saild, el exnovio de presunta la agresora, según reportan:

Hace pocas horas, había cobrado fuerza la noticia de que el exnovio de la agresora y aparentemente, novio actual de Valentina, habría estado desaparecido. Así lo informó el tío de la joven que se debate entre la vida y la muerte en el hospital. Sin embargo, supimos que José Said ya habría hecho su declaración respecto al caso. Esto habría dicho a cerca de su relación con la presunta agresora:



En las redes, los amigos dicen que era una relación tóxica, que iban y venían.



Había terminado la relación con la influencer por problemas de celos y actos violentos que vivió durante el tiempo que estuvieron juntos, al parecer, fueron 2 años.



Expresó que no podía hablar con amigas, compañeras de trabajo e incluso con su familia sin que su entonces pareja le reclamara. Le exigía atención constante y cualquier falta de respuesta era motivo de discusión.



La influencer pasaba de ser cariñosa a gritarle en segundos. La relación terminó tras un altercado en el que su novia lo acusó de coquetear con una mesera y lo humilló frente a varias personas.

Abogado de Valentina ‘N’, Ayrton Marín, dio detalles el caso en entrevista con Carmen Aristegui

“Valentina está en un estado sumamente crítico, intubada y en coma inducido”.

“El ministerio público solicitó una medida cautelar para la imputada y se hizo”.

“Como está tipificado ahorita es por lesiones dolosas por ar... blanca”.

“No hemos solicitado una reclasificación del delito por un tema de estrategia”.

“Será hasta el martes (11 de febrero) que se decida sobre la vinculación al proceso. En el inter, la imputada permanece en un internamiento preventivo”.

La ley en este caso prevé que la pena no puede ser mayor a 5 años. Esa es la pena a la que se podría aspirar”.

Abogado de Valentina ‘N’, Ayrton Marín / Redes sociales

Estela Durán, experta en psicología, nos cuenta que la agresora de Valentina ‘N´tiene tendencias psicópatas.

“Uno de los rasgos de una persona psicópata es que tiende a mentir de una manera impresionante. Por ejemplo, ella mintió al decir que le acababan de entregar su casa. Incluso el mismo dueño, Ricardo Ponce, la desmintió"

“Otra de las características de las personas psicópatas es que no tienen empatía, pero sí sed de venganza. Pueden llegar a ser despiadadas, como lo que supuestamente hizo con esta chica que está en el hospital (Valentina ‘N’). No nada más fue un acto impulsivo, sino que se habría portado como una persona sádica”.

“El psicópata suele cosificar a las personas. ¿A qué me refiero? Si ella consideraba que el papá de su hija era de su propiedad, no iba a permitir que alguien más tomara lo que creía que le correspondía. Hará lo que sea por tenerlo de vuelta. Cabe mencionar que los rasgos psicopáticos son más frecuentes en hombres que mujeres. Es lo que ha arrojado la estadística”

Estela Duran habla de la presunta agresora de Valentina ‘N’ / Redes sociales

“Al momento de su captura, ella camina súper tranquila. Es decir, no tiene empatía, ni remordimiento de nada. Estas personas, cuando expresan arrepentimiento, es absolutamente por manipulación” Estela Durán

“Hay una gran diferencia entre un psicópata y un sociópata. El primero nace con eso. Casi siempre es inteligente y quirúrgico. El segundo se hace con el tiempo. Es más burdo o impulsivo. Al final las conductas son muy similares”.

"¿Cómo detectamos a un psicópata? Generalmente, en su infancia maltrataron animales. Son depredadores y comen dolor. Desde niños se les nota lo malvados. Son encantadores para lograr sus propósitos, manipuladores, egocéntricos. Desafían a la autoridad. Son reyes del engaño. No tienen ansiedad al momento de mentir. Tienen una gran capacidad de controlar sus emociones. Además, suelen tener comportamientos antisociales. No tienen conciencia de los daños que causan y no son sujetos de terapia. Desafortunadamente, deben estar recluidas en la cárcel o en un psiquiátrico”.

“Ese tipo de personas son un peligro para la sociedad. Qué vergüenza me da que existan personas que siguen a este tipo de perfiles”. Estela Durán

