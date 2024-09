¿Del pueblo? Exhiben precios de lujosa maleta y sandalias de Adrián Marcelo

En la quinta eliminación de ‘La casa de los famosos México’, Arath de la Torre estuvo a punto de abandonar el reality tras enfrentar un posicionamiento por parte de Adrián Marcelo. Este último, en un controvertido momento, expuso temas financieros delicados del conductor y le reprochó que, dada su situación económica, no necesitaba ganar el reality. Adrián Marcelo argumentó que el país merecía un ganador más cercano al pueblo, alguien que “transitara las colonias o sitios populares”.

Este enfrentamiento provocó una ola de indignación tanto entre los famosos como entre los seguidores del programa. En redes sociales, varios usuarios empezaron a señalar algunos de los lujosos artículos que Adrián Marcelo llevó consigo al reality de Televisa, lo que añadió más leña al fuego de la controversia.

Adrián Marcelo confrontó a Arath de la Torre en el posicionamiento

Durante su nominación, Arath de la Torre fue nuevamente confrontado por Adrián Marcelo, quien utilizó asuntos personales para atacar al actor. El influencer comenzó diciendo:

“Hoy quiero hablar de merecimientos. Si habláramos de merecimientos, sería casi imposible ganarte esta realidad. Tienes una trayectoria impecable, un carisma que muchos envidiaríamos”. No obstante, rápidamente desvió su discurso hacia el tema de las “necesidades” y sugirió que “México necesita figuras públicas que estén en sintonía”.

Adrián Marcelo insinuó que Arath tenía una deuda fiscal pendiente y enfatizó que solventarla no era una necesidad, sino una obligación. Además, prometió que si ganaba el premio, destinaría los 4 millones de pesos a la comunidad, añadiendo con ironía que utilizaría el despacho de abogados de Arath para formalizar su promesa.

Arath de la Torre respondió que no tenía por qué justificar sus necesidades financieras y que estaba emocionalmente agotado por los constantes ataques. “Es muy fácil decir que a veces los artistas no tenemos necesidades. No tengo por qué darte explicaciones de mis necesidades, no te voy a estar enseñando mis estados de cuenta”, expresó el actor con evidente frustración.

Exhiben precio de maleta y sandalías de Adrián Marcelo

Internauta exhibe precio de sandalias y de maleta de Adrián Marcelo / X

El usuario de X (anteriormente Twitter) identificado como Erick (@eri_ggc) compartió información sobre algunas de las marcas y precios de los artículos que Adrián Marcelo llevó al reality. Entre ellos destacó una maleta verde, aparentemente de la marca Rimowa, modelo Trunk Plus, fabricada en aluminio y con un costo de 51 mil 400 pesos según el sitio oficial de los productos.

