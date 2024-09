Delincuentes armados entran a la casa de famosa cantante

La cantante vallenata Karina González, conocida por ser una figura femenina destacada en el género de música mayormente dominado por hombres, fue víctima de un millonario atraco en su casa en Colombia.

Según las cámaras de seguridad de la casa, dos sujetos ingresaron armados y con el rostro cubierto para robarle relojes, joyas y dinero, llevándose aproximadamente 250 millones de pesos.

Los hombres se llevaron además, bolsos de marca y relojes lujosos que para la cantante tenían un valor sentimental.

Así entraron a la casa según imágenes de la cámara de seguridad

Se sabe que Karina no estaba en casa porque se encontraba recuperando de una cirugía, misma que no la dejó presentarse en sus conciertos programados para el pasado fin de semana.

En redes sociales critican a la cantante que sufrió robo en su casa

Pese a que fue una noticia lamentable, en redes sociales los internautas han expresado su incredulidad ante lo sucedido. Muchos cuestionaron la veracidad de lo que pasó dejando comentarios como: “¿sí será verdad esta noticia?”, “excelente estrategia de visualización para la cantante”, insinuando que se trataría de una estrategia de publicidad para poder ganar popularidad.

Karina González se defiende de los ataques por robo a su casa

Al saber de los rumores al respecto y las críticas, la cantante se pronunció a través de redes sociales: “Me quedé sin palabras y no pensé que la gente fuera a llegar tan lejos”, inició.

“Yo soy poco de hablar de las críticas que me hacen porque no me presto para esas cosas, pero dije que hoy sí. Creo que después de esto no hay nada que a la gente le quede grande, pero yo digo que eso quiere decir que están viendo una proyección y que te quieren estancar, pero si estás pegadito a Dios nadie va a estancar tus sueños”, añadió.

Es así que sus seguidores salieron en su defensa en estos momentos dífíciles, mientras se sabe que las autoridades ya están investigando lo ocurrido.

