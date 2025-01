Dulce: Encargado de administrar sus cuentas desmiente a abogado de la cantante “Yo era quien gestionaba”

Tras el fallecimiento de Dulce el 25 de diciembre de 2024, comenzaron a circular un sin fin de rumores que apuntaban a un conflicto familiar como la mala relación madre e hija, el que Romina no cumpliera su última voluntad y ahora se suma que Dulce estaba molesta con su hija y su yerno, Moisés González, debido a un desacuerdo por el control de sus redes sociales, un tema crucial para la promoción de su carrera.

El abogado de la cantante, Jesús Briones, había afirmado en diversas entrevistas que Dulce se encontraba angustiada porque su hija y su esposo no le devolvían las contraseñas de sus cuentas. Según Briones, Dulce incluso le confió su frustración en una llamada, en la que expresó sentirse como si sus redes sociales le hubieran sido “secuestradas”. Esta versión apuntaba a que la cantante habría considerado tomar medidas legales para recuperar el acceso a sus plataformas digitales, pero su fallecimiento interrumpió este proceso.

“La situación era tan grave que me habló llorando. Me dijo que sus redes sociales le habían sido secuestradas. Dulce estaba desesperada, pues no podía publicar nada ni seguir promocionando su música”, relató el abogado. Sin embargo ya salió el encargado de las cuentas de Dulce a dar su declaración y aclararlo todo.

Muere la cantante Dulce

Iván Ortega: El administrador de las redes de Dulce sale a aclarar los rumores en contra de Romina Mircoli

Iván Ortega, quien trabajó con Dulce durante los últimos dos años gestionando sus redes sociales, ha desmentido lo dicho por el abogado de Dulce, a través de un comunicado oficial. Ortega aclaró que, a diferencia de lo que sugieren algunas versiones, él fue el único encargado de administrar las redes de la cantante, y que fue Dulce quien personalmente le proporcionó las contraseñas para poder realizar esta tarea.

En su comunicado, Ortega explica: “Durante los últimos dos años, fui el encargado de administrar las redes sociales de Dulce. Ella me contactó directamente y me proporcionó las contraseñas sin ningún inconveniente”. Además, añadió que, en todo momento, mantuvo una relación cordial con Romina y Moisés, quienes nunca le solicitaron las contraseñas.

“A lo largo de este tiempo, mantuve una comunicación constante positiva con Romina y Moisés, quienes siempre se expresaron de manera favorable hacia mi trabajo con Dulce. Yo era quien gestionaba directamente las claves, porque Dulce solía olvidarlas, y nunca me las solicitaron Romina ni Moisés durante el tiempo que yo las tuve” Iván Ortega

Iván también aseguró que si antes no había dado declaraciones era por respeto a Dulce pero al ver las acusaciones a su hija quiso aclarar. Sin embargo no dará más detalles de ninguna otra índole, agradeciendo antes de despedirse, a Dulce por su confianza.

“Reitero mi decisión de no dar más declaraciones al respecto, por el profundo cariño y respeto que guardo hacia Dulce y su trayectoria. Agradezco a Dulce la confianza depositada en mi persona y en mi trabajo.” Iván Ortega

¿Cómo reacionó Romina Mircoli a la respuesta del community manager de Dulce, Iván Ortega?

Hasta el momento, el esposo de Romina, Moisés González, no han hecho comentarios oficiales sobre esta situación. Sin embargo, la hija de Dulce se ha mostrado atenta a las declaraciones de Iván, su community manager, agradeciendo sus palabras en su cuenta oficial de Instagram.

“Gracias @bam.bam_ivan por tu declaración” Romina Mircoli

En el contexto de personas que han promovido información de una mala relación entre Dulce y su hija, Romina reveló a TVNotas los intereses de Francisco Cantú respecto a Dulce. Dijo que Cantú, quien fuera amigo de su madre y es la persona de la que ella habla en los audios filtrados, ha querido extorsionarla con información: “El señor es un oportunista porque está obsesionado con dar entrevistas. Ha dejado expuesta su intención de ‘canjearme’ información privada por los derechos para hacer una serie de mi mamá. Se basa en los limitados audios que tiene”.

“Quiere atribuirse la imagen de viudo, pero solo conoció a mamá por un corto tiempo. Ellos coincidieron porque el señor pagaba para estar en los conciertos de GranDiosas. Lo que siempre ha deseado es tener fama y por eso se metió en la vida de mi mamá”.

“Mi mamá jamás imaginó la clase de persona que es Francisco. Todo lo que está diciendo actualmente lo confirma. Dice que ella le dejó la instrucción de atacarme cuando ya no estuviera. Es ridículo. Nadie lo conocía hasta que se empezó a trepar sobre el cadáver de mi madre para hacerse famoso”.

Cabe destacar que hace unas horas, la salud de la hija de Dulce preocupó a sus fans por un desgarrador mensaje en redes sociales. Actualmente, vive un duelo doble: primero por la partida de su madre y luego por la de su abuela paterna. Por si fuera poco, ha presentado dolencias físicas como “dolores de cabeza, dolores de espalda, insomnio y taquicardia.”