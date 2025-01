Salud de hija de Dulce preocupa por desgarrador mensaje en redes: “Me falta el aire”

La inesperada muerte de Dulce ha sumido a la comunidad artística y a su hija Romina Mircoli, envuelta en la polémica por cómo manejó los temas del funeral, además de pleitos entre madre e hija que salieron a la luz. Ahora, nuevos testimonios del yerno de Dulce han aclarado si había violencia entre ellas. Aseguró que como en “todas las familias hay diferencias, maneras y criterios distintos de ver las cosas. Eso no quiere decir que estés peleado a muerte”.

Ahora, una publicación de Romina preocupó a sus fans, por su estado de salud. La hija de Dulce ya había presentado problemas de salud por las polémicas sobre su relación con su madre y su duelo. La joven también confesó que, al “no poder llorar su pérdida”, ha tenido varias dolencias físicas como “dolores de cabeza intensos, dolores de espalda, insomnio y taquicardia”. También aseguró que aún espera que su madre le mande un mensaje, incluso ancló su chat para poder estar pendiente.

Ahora, tal parece que Romina ya está trabajando en su duelo, pero ha alertado por las palabras que eligió para describir su situación.

Romina Mircoli, hija de Dulce, ha sido muy hermética en el funeral de su madre / IG: @dulcelacantante / YT: De primera mano

Lee: Dulce: Productor de GranDiosas le exigió ponerse a trabajar en su lecho de muerte:'¡Te estás haciendo tonta!’

Preocupa salud de Romina Mircoli, tras el fallecimiento de su madre, Dulce

Romina Mircoli, hija de la fallecida cantante Dulce, ha compartido públicamente la profunda tristeza que la embarga tras la pérdida de su madre. A través de sus redes sociales, con una fotografía de ella misma y un texto que cubre la mayor parte de la imagen, la joven ha revelado que la extraña y ya ha identificado el proceso de duelo que enfrenta.

“Negación, ira, negociación, depresión y aceptación... 5 etapas por atravesar y apenas voy en la primera” Romina Mírcoli

La hija de Dulce con otro desgarrador texto sobre la irreparable pérdida de su madre y su dificultad para acostumbrarse a su ausencia: "(Acostumbrarme a) que no voy a volver a verte, mamá"... “Siento que me falta aire sin ti”. Esto alertó a los fans, pues si bien, parece que Romina está decidida a trabajar en su perdida, el final de su mensaje describe que no está siendo nada fácil.

Mira: Dulce: Esta fue su “verdadera última voluntad” revela su hija, Romina Mircoli

Doble luto para Romina por la muerte de su abuela a días de la muerte de Dulce ¿Por culpa de los rumores?

A este duelo de Romina por la pérdida de Dulce, se suma el de la muerte de su abuela paterna el 4 de enero, tan solo días después de la muerte de su madre.

Pero el dolor por su partida no es todo, pues según Romina, su abuela murió por los rumores de la mala relación con su madre, lo que no solo afectó su imagen pública, también afectaron emocionalmente a los familiares cercanos, lo que aceleró la tragedia que vivieron.

“Con 9 días de diferencia, mi abuelita paterna falleció. Quedó muy afectada por la muerte de mi mamá y luego todas las cosas que estaba escuchando (de lo que pasaba entre Dulce y ella) le afectó mucho, que por qué hacen esto y tal. Se sintió mal y se murió de un infarto” Romina Mírcoli

Mira: Dulce: fotos exclusivas de su último viaje en familia revelan impactantes detalles de su relación con Romina

En redes, las palabras de aliento no han faltado y sus fans esperan que pueda esclarecerse del todo la relación con su madre, pues cada día que pasa hay información nueva que pone en duda su relación y sigue causando daño en su imagen como recientemente, trascendió que Dulce pensó en demandar a su hija Romina y a su yerno por el manejo de sus redes sociales, según su abogado.