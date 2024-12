Dulce tenía problemas para hablar previo a su hospitalización; revelan cómo se encuentra actualmente

Hace unos días, Dulce encendió las alarmas al revelar que estaba hospitalizada y por ello tendría que reprogramar los conciertos programados para diciembre. En ese entonces, no quiso dar detalles de su enfermedad y solo se limitó a decir que estaba bien atendida por los médicos.

Algunos periodistas especularon que se trataba de un colapso en el pulmón o de cáncer, por lo que el yerno de la cantante salió a aclarar que había sufrido una neumonía que derivó en un empiema pleural, una acumulación de pus en el espacio pleural que afecta la respiración.

“No tiene un pulmón colapsado ni cáncer. Su condición inició con una neumonía complicada, y tras varios estudios, se diagnosticó empiema pleural. Esto requirió una cirugía de urgencia para drenar el líquido acumulado”, indicó.

Poco después de esto, el equipo de la artista, a través de un comunicado para redes sociales, señaló que se encuentra en un “estado delicado, pero estable” y pronto se someterá a una cirugía para “atender su problema de salud”.

Te recomendamos: Jorge ‘el Coque’ Muñiz hace importante petición a Dulce en medio de su crisis de salud

En la más reciente emisión de ‘Sale el sol’, Ana María Alvarado comentó que Dulce ya presentaba problemas para hablar. La periodista señaló que la había contactado poco antes de su hospitalización.

Aparentemente, los síntomas de la neumonía que derivó en un empiema pleural comenzaron con ciertos malestares en la garganta.

Ana María Alvarado

“Una semana antes de que se supiera lo del hospital, yo hablé con ella. No podía hablar, pero a mí me dijo ‘ando mal de la garganta’. Tengo el mensaje, de verdad, no podía hablar. Se le complicó a neumonía”