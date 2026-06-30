El Borrego Nava revela el aterrador momento en que comenzó su parálisis por estrés: “Se me cayó” el rostro

El estado de salud de Juan Carlos “el Borrego” Nava sorprendió a sus seguidores luego de que el comediante revelara que sufrió una parálisis facial provocada por un virus oportunista relacionado con el herpes zóster. Lo que parecía un día normal terminó convirtiéndose en una de las experiencias más angustiantes de su vida y lo obligó a replantear la forma en la que enfrentaba el trabajo, el estrés y el cuidado de su salud.

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¿Qué le pasó a el Borrego Nava y por qué sufrió una parálisis facial?

El Borrego Nava sufrió una parálisis facial causada por un virus asociado al herpes zóster, una condición que se activó después de que sus defensas disminuyeran debido al estrés acumulado. El propio comediante recordó que el problema apareció cuando despertó de una siesta en un hotel, justo antes de subir al escenario.

Lejos de sentir dolor, notó que una parte de su rostro simplemente había dejado de responder: “No me dolió nada, no sentí nada, solamente como que se me cayó”, relató ante los medios.

Ante la preocupación, realizó una videollamada con su médico, quien le pidió realizar varios movimientos para descartar una emergencia neurológica. Después de observarlo, el especialista le dio una noticia tranquilizadora.

“No es nada cardiovascular, no tienes ningún evento vascular... eso debe ser un virus”. Borrego Nava

Más tarde, los estudios confirmaron que un virus oportunista había afectado el nervio trigémino, debilitando los músculos de su rostro y provocando la parálisis facial.

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¿Cómo fue el tratamiento de el Borrego Nava tras el diagnóstico?

El tratamiento de el Borrego Nava incluyó medicamentos, fisioterapia y estimulación eléctrica para recuperar la movilidad facial. Gracias a que recibió atención médica desde las primeras horas, el pronóstico fue favorable y comenzó a mostrar avances en pocas semanas.

El comediante explicó que los especialistas buscaron combatir la infección y reducir el riesgo de secuelas permanentes mediante un tratamiento intensivo.

“Me dieron un antibiótico muy fuerte... también me dieron un poco de cortisona y una terapia con un corazoncito... todos los días masajeas con descargas eléctricas”. Borrego Nava

Además de los medicamentos, tuvo que seguir una rutina diaria de rehabilitación para estimular los músculos afectados y favorecer la recuperación del movimiento en el rostro.

Los médicos también le explicaron que el estrés constante debilitó su sistema inmunológico, permitiendo que el virus permaneciera activo y terminara dañando el nervio trigémino.

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¿Qué cambios hizo el Borrego Nava después de sufrir la parálisis facial?

La parálisis facial de el Borrego Nava lo llevó a replantear su estilo de vida y reducir el impacto del estrés. El actor reconoció que su familia fue determinante para convencerlo de hacer una pausa y comenzar a cuidar más su salud.

Durante su recuperación, su esposa e hijos insistieron en que debía modificar sus hábitos antes de que apareciera un problema aún más grave.

“Somos muy unidos, mi esposa, mis hijos, y sí me dicen: ‘Tienes que cuidarte, tienes que hacer como un reset’”. Borrego Nava

Desde entonces ha buscado mejorar su alimentación, descansar más y encontrar espacios para convivir con su familia, aunque admite que cambiar costumbres de muchos años no ha sido sencillo.

“Les soy honesto, no es fácil”. Borrego Nava

El comediante también aseguró que intenta disminuir la carga de trabajo para darle prioridad a su bienestar físico y emocional, convencido de que la salud debe estar por encima de cualquier compromiso profesional.

¿Qué otra emergencia de salud enfrentó el Borrego Nava durante su recuperación?

Mientras se recuperaba de la parálisis facial, el Borrego Nava también tuvo que enfrentar una hospitalización por cálculos renales, una situación que complicó aún más ese periodo de su vida.

El actor reveló que el intenso dolor provocado por este problema lo llevó de emergencia al hospital, convirtiéndose en un segundo golpe para su salud en cuestión de semanas.

Aunque logró superar ambas complicaciones, reconoce que estas experiencias le hicieron entender la importancia de escuchar las señales del cuerpo y atender cualquier síntoma a tiempo.

Actualmente, el comediante Borrego Nava continúa recuperándose de forma favorable y mantiene el compromiso de reducir el estrés, seguir las recomendaciones médicas y llevar un ritmo de vida más equilibrado para evitar que un episodio similar vuelva a poner en riesgo su salud.