Él es el amigo de Daniel Bisogno que ya convive hasta con la familia del conductor de Ventaneando

Después de la tormenta que ha vivido en su salud, y a la espera de un trasplante de hígado, hace unos días encontramos a Daniel Bisogno en la alfombra rosa del estreno de la obra Mean girls, a la que llegó con Charly Moreno.

Le preguntamos a Daniel cómo iba de salud y nos dijo: “Me siento perfectamente. Estoy de regreso en Ventaneando, y volveré pronto a Lagunilla mi barrio. Y a esperar el procedimiento médico que tengo pendiente”.

Le cuestionamos si ahora que estuvo al borde de la mu3rte le interesa arreglar las cosas con sus enemigos y nos dijo: “Con todas con las que tenía problemas me he ido contentando. Como me estaban zopiloteando, dijeron: ‘Mejor me arreglo con él antes de que se vaya’”.

Raquel Bigorra y Daniel Bisogno no se han reconciliado / Clasos

Al decirle que con Raquel Bigorra no ha habido reconciliación, primero nos contestó: “No sé quién es esa persona”. Luego nos sorprendió con su respuesta ante las declaraciones de la cubana, de que no le hizo bruj3ría como se ha especulado. Daniel nos comentó: “Siento que traigo un trabajazo arriba. De momento, no tengo tiempo (para arreglar las cosas con ella)”.

Hablamos en exclusiva con Charly Moreno, quien es 24 años menor que Daniel

Daniel nos presentó feliz a su acompañante al evento, Charly Moreno, del cual a otros medios presentes dijo que era sólo un amigo, pero a nosotros nos dijo que: “la vida irá diciendo”.

Pero Charly habló con TVNotas a fondo de su convivencia con ‘el Muñe’. “Me dedico a hacer eventos y ahorita salgo de imagen de marcas en redes sociales”.

Charly acompañó a Daniel al evento / Instagram

Charly tiene 27 años, por lo cual es 24 años menor que Daniel. Nos dijo: “Conozco a Daniel por amigos en común desde hace como 6 años”. También aceptó la posibilidad de una relación con el conductor y nos dijo lo que más le gusta de Daniel: “Todo lo que tiene para contarme de la farándula y la industria, que a mí me encanta. A mí me gustaría hacer algo en la actuación”.

Charly ha estado incondicionalmente al lado de Daniel en su proceso de recuperación y nos sorprendió cuando nos contó que convive con la familia de él: “Cuando estuvo en el hospital, ahí estuve al pendiente con sus hermanos. Afortunadamente ya está mejor”, finalizó.

