Alex Reyna hace fuertes declaraciones vs Gomita “le hace a la macumba” y Ligia Uriarte la tacha de “mitómana”

Platicamos con el influencer Alex Reyna (37), quien asegura que Araceli Ordaz, mejor conocida como “Gomita”, es una persona “violenta” y “manipuladora”. Esto, a raíz de que la presentadora de televisión ha tenido comportamientos que no han sido bien vistos por el público en la La casa de los famosos México.

“Los videos que he grabado sobre La casa de los famosos han sido para subirme a la tendencia y divertirme. Aunque la gente se lo toma muy en serio. No soy el único que lo ha hecho. Hay varios creadores que publican lo mismo. Se han vuelto muy virales porque soy una persona confrontativa y controversial”.

“Soy directo y sin rodeos. No me gusta dejarme de nadie. Por esa razón reaccionó a las acciones que ella (‘Gomita’) ha tenido en La casa y, por supuesto, de temas que yo sé y que he vivido a su lado. No hablo por hablar”.

Alex tacha a Gomita de ser “violenta” y “manipuladora” en sus videos de tiktok

“Me he dado cuenta de que gracias a mis videos han salido otros creadores a decir que han vivido lo mismo con ella. Es decir, esta persona va violentando y manipulando a quien se deje”.

“Su juego muestra que va sola. Lo que me encanta es que saca su verdadera personalidad. Algo que la gente no conocía y, como pueden ver, a nadie le gusta convivir con una persona tóxica como ella”.

Alex Reyna asegura que no tiene buenos recuerdos de Gomita

“Para mi mala suerte, en algún momento conviví con ella. No supe poner límites y me junté con una mujer manipuladora y tóxica. En ese tiempo era muy vulnerable. Por eso alzo la voz. Si no lo hacemos, le damos más poder a que los manipuladores hagan de las suyas. Mi experiencia con ella fue muy mala. No fue una amistad sana. Si se fijan, con todo mundo tiene problemas”.

“Ella dijo que se quería conseguir un novio extranjero. Obvio quiere irse fuera. Aquí nadie le haría caso (ríe). Según dice que es una mujer educada, pero ¿de dónde? Y quiero aclarar algo: Los rumores de que ella le hace a la macumba, ¡son ciertos! Es lo único que diré”.

Ambos se conocieron hace algunos años.

Alex Reyna reacciona a las actitudes de Mariana Echeverría y “Gomita”

“Como nunca han tenido tanta atención en sus vidas, ellas prefieren ese tipo de atención a nada. Cuando no tienen el foco, se sienten muertas en vida. Las dos son las típicas personas que dicen: ‘Que hablen bien o mal, pero que hablen’. Creo en el karma y lo están pagando (ríe)”.

“Todos hemos pagado cosas que hemos hecho en nuestras vidas. Sin embargo, hay niveles de karma y ellas han ido sumando con sus acciones el tipo de karma que quieren tener”.

“El proceso que he vivido en mi carrera ha sido muy cambiante. La gente que me sigue con ‘Ataulfo’, ‘La señora de las Lomas’ y, actualmente como Alex Reyna, saben que he tenido que reinventar mi contenido para lograr que los videos se viralicen. Me guío mucho por las tendencias y los hashtags para generar interés en el público”, finalizó.

Gomita, Mariana Echeverría y Karime



Ligia Uriarte, excompañera de reality de ‘Gomita’, explota en su contra: ¡La tacha de hipócrita y mitómana!

Este no es el primer reality en el que vemos a “Gomita”. El año pasado fue parte de Hotel VIP. Una de sus compañeras fue Ligia Uriarte, a quien actualmente vemos en la telenovela El ángel de Aurora.

Platicamos con Ligia y nos dijo: “Me quedé con tan mal sabor de boca de ella. Fue una persona que, de tenerle mucho cariño cayó completamente de mi gracia. Perdió todo mi respeto. El último día me dijo que todo era un juego, un show. Yo le respondí: ‘¿A costa de qué? ¿De que te burles de mí? Olvídalo. Yo no comparto eso’”. Y es contundente sobre su desempeño en La casa: “Aquí no lo puede tapar tanto. Allá nos doró la píldora a muchos. Acá la gente la ve 24/7. Eso se refleja en la respuesta del público”.

Ligia nos dijo que lo que más le molesta de “Gomita” es que a ella también la traicionó

“Siempre jugó la carta conmigo de venir, abrazarme, consolarme. Cuando terminó el programa me di cuenta que todo fue falso. Me traicionó. Hablaba pestes de mí”.

Ligia es contundente: “Yo le decía: ‘Eres mitómana. No te creo nada. Eres la persona más mentirosa que he conocido en mi vida’”.

Sobre el rechazo de la gente a “Gomita”, Ligia ahondó: “Todo cae por su propio peso. En La casa tu personalidad sale porque sale y el público no perdona. Aquí no se edita nada. Es parte del juego que la gente apoye con los que empatiza, y el público no empatiza con ella”.

¿Crees que la gente ya se dio cuenta de esto que dices, de que Gomita es hipócrita? “Supongo que sí. Por lo que he leído en las redes y visto en comentarios. Supongo que se han dado cuenta de que no es la persona más transparente”, finalizó.

