El vidente de las estrellas exhibe a Lucía Méndez: “No es una buena persona”

En el quinto episodio de Siempre reinas 2, el vidente Jorge Flores le mostró a Dulce una conversación de whatsapp en la que Lucía Méndez se burlaba de su origen, de su cuerpo y talento. Por este motivo su amistad de tantos años terminó. Lucía aseguró ante las cámaras que esos mensajes estaban alterados con inteligencia artificial. Buscamos al vidente para que nos contara cómo estuvo el lío.

Elenco de ‘Siempre reinas 2' / Cortesía de Netflix

Te puede interesar: Maribel Guardia nuevamente de luto; despide a querido familiar: “Ya tengo dos ángeles en el cielo”

¿Qué dijo Jorge Flores sobre el pleito entre Lucía Méndez y Dulce?

“Conocí a Lucía en 1985, en una fiesta de su hermano Abraham. Le tengo cariño, pero no le haré caravanas. Ella cree mucho en las videncias. Nos hicimos cómplices. Todo el tiempo pedía que le leyera las cartas. Preguntaba por su trabajo, por sus amores. Yo la ayudaba con energía positiva”, dijo Jorge.

“La primera discusión que tuvimos fue cuando una amiga mía dijo que le gustaba un artista y le respondí que Lucía era su novia. Ahí estaba también una amiga de Lucía. Bueno, me reclamó muy fuerte y lo siguió haciendo muchas veces”. Jorge Flores

“Lucía regañaba a su staff. Es déspota. Me volvió a reclamar lo de ese novio. Yo le grité: ‘¡Se acabó, Lucía Méndez!’. Días después la vetaron por muchos años de un televisora, porque hizo una novela en otra y estaba prohibido. También le cayó una bacteria en la cara que le empezó a comer la piel. ¡Fue una m4ld¡c¡0n!”, destacó.

Lucía Méndez posando seria / Cortesía de Jorge Flores

No te pierdas: Paola Rojas enciende las alarmas; ¿está delicada de salud?

“Mucho tiempo después, Dulce me pidió que ayudara a Lucía a regresar a Televisa. Decía que la mamá de Lucía no quería morir sin verla trabajar de nuevo. Tanto insistió que hablé con Rosy Ocampo, que iba a hacer Amor sin maquillaje. Abogué por ella y regresó. Ni las gracias nos dio ni a Dulce, ni a mí”, señaló.

“Ahora, Lucía me invitó al reality. Me pidió que contara que vaticiné lo de ese novio. ¿Quién la entiende? Le pedí contar una anécdota de un palenque en el 87, en el que m4ltrató a los músicos. Me dijo que no, porque quedaría mal. Dijo que ella invitó a Dulce a participar ahí. ¡Mentira! A Dulce la invitaron primero”. Jorge Flores

“Lucía me llamó: ‘Dulce es una p*t4. Una muerde la mano. De un código postal muy bajo. M4t4 por dinero. No tiene cintura. No tiene n4lg4s y habla como ranchera’. Se lo dije a Dulce. Lucía no es buena persona. Un día en Miami, ella estaba con su hijo y su mamá. Él le decía que si algo le pasaba a su abuelita, la iba a extrañar. Lucía dijo: ‘No soporto a esa anciana. He cargado toda la vida con ella’. Hablaba mal de su propia madre. Algunos me llaman traicionero. Más bien soy claridoso”, mencionó.

Jorge Flores, Lucía Méndez y dulce posando serios / Cortesía de Jorge Flores

Mira: Kuno Becker debuta como padre ¡Dio la bienvenida a su primera bebé, a los 46 años!

“Lucía habla mal de la gente. Dijo que Ninel le copiaba todo. ¿Qué le pueden copiar a Lucía si ya es octogenaria? También decía que Maribel Guardia tiene una casa vieja”, agregó.

“Un día me la encontraré y la saludaré. Si al reality no le hubiéramos puesto estos toques habría pasado sin pena ni gloria. Lo que digo es la realidad”, dijo.

Para más notas, como esta, busca el número más reciente de su revista TVNotas.