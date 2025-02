Emiliano Aguilar enciende las alarmas; integrante de su familia grave en el hospital: “Está intubada”

Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, preocupó a sus seguidores con su reciente publicación. El rapero reveló que un querido familiar está delicado de salud. ¿De quién se trata?

El intérprete de ‘Ilegal’ ha manifestado su contundente distanciamiento con su padre. Por ello, tiene más apegado a su familia materna. En esta ocasión, compartió que está muy preocupado por su abuelita, madre de Carmen Treviño, quien fue hospitalizada de emergencia.

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre la salud de su abuelita?

Hace unas cuantas horas, Emiliano ocupó su cuenta oficial de Instagram para pedir oraciones por la salud de su abuelita materna, quien aseguró que está delicada en el hospital.

En un video en su perfil, Aguilar comentó que está muy desanimado por dicha situación, dado que su familiar está intubada. Por esta razón, reiteró su petición por los “rezos” de sus seguidores para ella.

“Les quería pedir un favor, ando medio agüitado, pero, les quería pedir un favor. No sé si creen en Dios o no sé si no creen en Dios, pero, no sé si me pueden hacer el paro de rezar o aventarle un rezo a mi abuelita, que ahorita está en el hospital y está intubada, por favor. Si me pueden hacer ese paro, estaría muy chido, nomás denle un rezo que esté bien, por favor”, pidió Emiliano.

¿Qué le pasó a la abuelita de Emiliano Aguilar?

El rapero se mostró con un semblante preocupado. Sin embargo, Emiliano Aguilar no dio más detalles de por qué su abuelita está hospitalizada.

Los cibernautas no tardaron en externar sus mejores deseos hacia su familiar, para que pueda salir avante de la adversidad.

Estos fueron algunos comentarios:

“Joven de tan buen corazón, hay jóvenes que ni a sus padres quieren. Que Dios cuide a su abuelita y la sane en nombre poderoso de Jesús, lo declaramos hecho amén “,

“, “Dios con ustedes, amén”,

“La tendré en sus oraciones”,

“Bendiciones hermano, que todo salga bien”.

¿Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo reaccionaron a la petición de Emiliano?

Al momento, el rapero mexicano no ha dado más actualizaciones sobre el estado de salud de la mamá de Carmen Treviño. Incluso, su papá, Pepe Aguilar, y sus medios hermanos, no han reaccionado a esta terrible situación.

Cabe recordar que Emiliano Aguilar apuntó que no hay una relación cercana con su papá y sus hermanos. Aunque reveló que se sintió triste tras no ser invitado a la boda de Ángela Aguilar con Christian Nodal.

