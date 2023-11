Enrique Guzmán reacciona a las acusaciones de presunto abuso: “Tengo fama de ser…”

Recientemente, se comenzó a especular sobre la existencia de un video en el que, supuestamente, se vería a Enrique Guzmán t*c4ndo a la hija mayor de Mayela Laguna.

Si bien las presuntas imágenes no han salido a la luz, el periodista Emilio Morales asegura que el presunto videoclip sí existe y hasta pudo verlo. Según el comunicólogo, este video estaría en manos de Alejandra Guzmán.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante dijo que sabía de esta presunta “prueba”, pero nunca la ha visto, por lo que trató el tema como un simple rumor: “Yo había escuchado de la existencia, pero yo no conozco a nadie que los haya visto”, señaló.

En medio de todo este escándalo, Enrique Guzmán no solo niega estos señalamientos, sino que también dice estar acostumbrado a la fama que le “han creado” sobre ser un “ab*s4dor”

“No sé. No he visto nada. Qué costumbre tengo yo de v*ol4r señoritas... No sé quién es Emilio Morales. Seguramente, le han de haber pagado. No conozco, no he oído nada. Ni estoy enterado de nada. Tengo fama de ser un v10l4d*r... de toda la vida” Enrique Guzmán en un encuentro con la prensa

Cuando le comentaron que Morales expresó que ya le “creía” a Frida Sofía acerca del supuesto ab*so que ejerció sobre ella, simplemente se limitó a desconocer a su nieta: “No sé quién es Frida Sofía. Que diga lo que quiera. Es su palabra contra la mía ¿Qué quieres que te diga? No tengo idea”, indicó.

Para finalizar, sostuvo que no existen pruebas sobre las acusaciones de su presunto ac*so en contra de la hija mayor de Mayela: “Te apuesto a que no los hay. Ni me preocupa”, concluyó.

Enrique Guzmán negó todas las acusaciones en su contra / Instagram: @eguzmanoficial

Mayela Laguna habla del presunto ab*so en contra de su hija

A finales de julio, Gustavo Adolfo Infante comentó que había escuchado un audio en el que presuntamente la propia Mayela Laguna hablaba del supuesto ac*so que sufrió su hija a manos de Enrique Guzmán.

“Yo escuché un audio donde Mayela dice que Enrique Guzmán t*có a su hija de 14 años, a la hija mayor de Mayela”, indicó en ese momento.

Tras estas declaraciones, la periodista Inés Moreno cuestionó a Mayela acerca de esta complicada situación. En aquel momento, la exesposa de Luis Enrique Guzmán expresó: “No puedo hablar de eso. Mi hija es una menor de edad. Por favor, no me hagas hablar de eso”.

Mayela Laguna no quiso hablar sobre el supuesto acoso en contra de su hija / Instagram: @laria_22 / @luisenriquegp

