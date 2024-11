Arath de la Torre y Mario Bezares en ‘La señora presidenta': Este es el costo de los boletos ¿carísimos?

El próximo 22 de noviembre, se estrena la obra de teatro ‘La señora presidenta’. Esta producción ha causado mucho revuelo, pues en su momento se dijo que contaría con la participación de todo el team ‘Mar’.

Sin embargo, hace poco se dio a conocer que Karime Pindter y Gala Montes ya no formarían parte de la puesta en escena por cuestiones de agenda, por lo que tan solo estarán Arath de la Torre, Mario Bezares y Briggitte Bozzo.

Si bien Karime y Gala señalaron que su trabajo les impedía estar en la obra, el periodista Gustavo Adolfo Infante reportó que, aparentemente, la actriz solo quería estar en el estreno, además de que se había portado “como una diva” con el productor y hasta se habría molestado por no tener un papel “más relevante”.

Gustavo Adolfo Infante

“Le dijo Gala ‘¿Sabes qué?, si quieres, yo hago el estreno y después metes a alguien que me sustituya y ya no vengo yo, pero me anuncias todo el tiempo. Lo que pasa es que me voy a dedicar a mi carrera como cantante’. Gou le dio las gracias”