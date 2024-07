Eugenio Derbez es reconocido en los Premios Aura 2024

Se llevó a cabo la primera edición de los Premios Aura 2024 donde reconocieron a lo mejor de las series en español en plataformas de streaming. en el centro de entretenimiento Frontón México, la noche del pasado miércoles 3 de julio.

Eugenio Derbez recibió el “Premio leyenda” por su exitosa trayectoria e iba acompañado de su esposa Alessandra Rosaldo.

Fue presentado por el cineasta Guillermo Arriaga y Natalia Beristain.

Al respecto, el querido comediante expresó en el escenario:

“Cuándo me dijeron que me iban a entregar el Premio Leyenda, vaya la palabra leyenda, es una palabra muy fuerte con mucho peso. Esos premios se los dan a la gente que ya se jubiló o que está a punto de”.

En medio de risas de los asistentes continuó: “Lo primero que me pasó por la cabeza fue tengo una enfermedad terminal y yo no me he enterado o ya me veo muy viejo y tampoco me he enterado. Este tipo de reconocimientos tan especiales me hacen cuestionarme seriamente, si el trabajo que hago es realmente importante”.

“Se los digo porque el otro día venía en un elevador con mucha gente en un hospital y unas personas me empezaron a decir: ‘Sr. Derbez admiramos mucho su trabajo’, ‘¡Qué orgullo y honor conocerlo!’. Quizás como estábamos en un hospital, estábamos rodeado de eminencias médicas.

“Me empecé a cuestionar: ¿por qué me dicen que mi trabajo es importante? Cuando seguramente en este mismo elevador hay algún doctor que salvó una vida esta mañana o a lo mejor alguno de estos señores de traje es algún abogado importante que acaba de evitar que un inocente vaya a la cárcel o alguien que está trabajando contra la cura del cáncer”.

“¿Por qué a mí? cuando yo lo único que hago es hacerlos reír y me quedé pensando en eso hasta que un par de horas después me llegó la respuesta. En los mismos pasillos del hospital. Una señora me dijo: ‘Sr. Derbez, quiero darle las gracias porque gracias a usted. Mi mami se fue con una sonrisa. Murió de cáncer, pero los últimos días pidió que le pusiéramos sus programas y no sabe cómo se reía, hasta se le olvidaron sus dolores”.

“Ese encuentro me hizo recordar muchos otros. Como un señor que llegó de su trabajo con tantos problemas que hasta le paso por la mente quitarse la vida, pero estaban viendo ‘La familia P. Luche’ cuando llegó a su casa y al terminar el programa se sintió mucho mejor después de unas carcajadas”.

Famosos que han perdido la vida y fueron parte de la Familia P. Luche / Redes Sociales

“La risa cura el alma y digo todo esto, porque también recordé que había un matrimonio que se me acercó con lágrimas en los ojos a presentarme a su bebé, el cual habían decidido adoptar después de haber visto la película, ‘No se aceptan devoluciones’”.

“Recordar todo esto fue cuando entendí la importancia de todos los que estamos hoy aquí, de contar historias, vidas, acompañar a la gente en su soledad, curar el alma y mitigar ese dolor con una sonrisa o tal vez simplemente llorar con una buena comedia romántica”.

“Así que, para todos aquellos actores, productores, escritores que alguna vez los hicieron hacer sentir que contar historias no es importante, acuérdense que con su arte ustedes también pueden estar salvando una vida o están haciendo sentir mejor a un enfermo. igual como lo hace un médico. ¡Gracias!”.

Entre los presentadores destaco la presencia de: Roberto Duarte, Adriana Louvier, Carlos Ferro, Carolina Miranda, Alexis Arroyo, Marinar Vega, Omar Chaparro, Andrea Chaparro, Moisés Arizmendi, Yordi Rosado, Ana Valeria Becerril, Jesús Zavala, Vanessa Bauche, Regina Blandón, Jesús Ochoa y Damián Alcázar, entre otros.

Los ganadores de los Premios Aura 2024

Serie con mayor impacto: Alexis, Ojitos de huevo.

Mejor productor ejecutivo: Vgly.

Mejor actuación de comedia: Memo Villegas serie Harina.

Mejor serie de comedia: Alexis, Ojitos de huevo.

Mejor actuación secundaria: Verónica Bravo por Harina.

Mejor piloto: Las pelotaris.

Revelación actoral: Iván Hochman por El amor después de amor.

Mejor dirección: Los Billis.

Mejor elenco: Pacto de silencio.

Mejor serie documental: El show.

Talento hispano internacional: Cristina Rodlo por Halo T2.

Mejor escritor: Los de Vgly.

Mejor actuación de drama: Pedro Alonso por Berlín

Mejor serie de drama: Vgly.

Artistas que fallecieron en 2023 y se recordaron en los Premios Aura

Además, en la música Sandra Echeverria, canto el tema Confieso al mismo tiempo que en la pantalla pasaron los artistas fallecidos del año. También por la alfombra roja desfiló: Manuel Balbi, Flor Martino, David Montalvo, Jaime Maqueo y Tamara Mazarraza, por mencionar algunos.

¿Qué es la primera edición de los Premios Aura?

Lo Premios Aura son el reconocimiento dedicado a las series de habla hispana en plataformas de streaming, organizados por Auraseries.com un ActionMedia de FCO Group.

Estos galardones tienen como objetivo destacar y celebrar la excelencia en la producción, dirección, actuación y otros aspectos técnicos y creativos de las series en español que se transmiten en servicios de streaming.