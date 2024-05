¿Eugenio Derbez y Alessandra se divorcian? Martha Figueroa hace fuertes declaraciones “ya no se soportan”

El matrimonio de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo ha sido considerado como uno de las más consolidados de la industria del espectáculo. Desde que transmitieron su gran enlace matrimonial, a través de las cámaras de Televisa, la audiencia ha sido testigo del gran amor que se tienen.

Luego de varios años de casados y una hija en común, la pareja ha mostrado un poco de lo que es su relación a través de la serie De viaje con los Derbez mediante Amazon Prime Video.

El proyecto es buenísimo pero no se ha salvado de críticas en redes sociales. Según algunos internautas, la cantante de Sentidos opuestos sería muy posesiva por preocuparse mucho por su hija con Eugenio.

¿Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se divorcian? Un comentario de MArtha Figueroa causa gran revuelo

Martha Figueroa a través del programa Con permiso lanzó un comentario que generó revuelo entre usuarios en redes sociales.

Así lo dijo la periodista:

“Hoy se los digo, se van a divorciar, no sé si hoy, no sé si en 1 año, no sé si en 6 meses o en 2 años, Alessandra y Eugenio no van a durar, se ve que ya no se soportan”. Martha Figueroa

Agregó: “Perdón que se los diga porque aparte él me cae perfecto, a ella la he tratado mucho menos, me cae también muy bien y me encanta la pareja que hacen, pero es evidente que no se llevan bien ya”.

Figueroa consideró que en el reality pudo notar que Alessandra a cada rato “menosprecia” a Eugenio:

Martha Figueroa “¿Te digo algo? Uno ve a Derbez porque es muy chistoso y creo que realmente te gusta más o menos, sabemos el trabajo que ha hecho y lo admiramos como director y productor, ella se la pasa todo el programa diciendo que es mal marido, que es mal papá, que parece tonto, se la pasa como... haciéndolo menos, no sé qué decirte, menospreciándolo, ninguneándolo”.

Continuó: “¿Cómo vas a ningunear a Eugenio Derbez? Primero es tu marido y no se trata así a los maridos, porque luego te dejan sola, luego él es quien ha hecho el emporio Derbez, ella no se apellida Derbez y todos comen de Eugenio Derbez y es un genio, entonces estarle diciendo que es tonto, mal marido, que no sirve pa’ nada, es que mal papá toda la serie como que no está padre para la imagen de Eugenio, entonces ella te cae gorda en la serie nueva, todo el día está duro y dale”.

Eso no es todo, Martha comentó un detalle más sobre Alessandra.

“Me dijeron que ella hizo un campamento de ejercicio y cuando acabó no quiso regresarse a su casa, ahí son las pequeñas señales de que algo está pasando y yo que soy la más observadora, se los digo y se los firmo”. Alessandra Rosaldo

Sin duda, estas declaraciones dieron mucho de qué hablar en redes sociales, dado que algunos usuarios le dieron la razón a Martha, así como otros consideraron que estas situaciones serían naturales en una pareja.

¿Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo ya respondieron?

Al momento, Eugenio Derbez, así como Alessandra Rosaldo no se han pronunciado respecto a los comentarios de Martha Figueroa.

Así lo dijo Martha Figueroa: