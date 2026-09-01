Exconductor de ‘Se vale’ sufre accidente automovilístico; comparte inquietante mensaje: “Tengan cuidado”

Luego de que Mariana Echeverría confesara que fue acosada por un fan durante su estancia en Se vale, otro de los exconductores del programa compartió que sufrió un accidente automovilístico en Ciudad de México; sin embargo, la persona responsable huyó del lugar. ¿Fue grave? ¡Aquí te contamos los detalles!

Te recomendamos: Mariana Echeverría revela cuál compañero de Se Vale la corrió

Ellos fueron conductores de ‘Se Vale’. / Se Vale / Instagram: @riquenes

¿Quién es el exconductor de ‘Se vale’ que sufrió un accidente automovilístico?

A través de su cuenta de Instagram, Raúl Magaña, exparticipante de Las estrellas bailan Hoy, dio a conocer que sufrió un accidente automivilisco en Ciudad de México. Pese a que no fue grave, denunció que la persona responsable huyó del lugar.

En el breve video que compartió, el actor y presentador detalló que una mujer le dio un ‘golpe’ a su carro, pero se negó a una negociación y terminó huyendo del lugar en cuanto vio a las autoridades acercarse.

“Tengan mucho cuidado… Esta chava le dio un golpe a mi coche y estaba muy agresiva, no quiso hablarle a su seguro jamás. En cuanto pasó una patrulla y le hice señas, se subió a su coche y se dio a la fuga”. Raúl Magaña

Lee: Tras pedir trabajo en redes, David Villalpando, “profesor Virolo”, conducirá nuevo programa: ¿Cuál es?

Raúl Magaña sufre accidente en las vialidades de Ciudad de México.

¿Qué pasó con Raúl Magaña tras el accidente automovilístico que sufrió?

Raúl Magañan no se mostró afectado por el accidente que vivió en una de las vialidades de Ciudad de México; sin embargo, sí previno a los capitalinos que conducen por esa zona y alertó a las autoridades correspondientes.

En la publicación, algunos colegas y seguidores se hicieron presentes con mensajes de asombro y muestras de apoyo ante su denuncia publicada, asegurando que es una de las zonas en las que comúnmente llegan a circular ‘montachoques’. Algunos de los comentarios que se leen son:



“Son la delincuencia, Raúl. Qué bueno que estás bien”,

“Seguido hay ‘montachoques’ a (esa) altura. Espero estés bien” y

y "¿Pero estás bien? Cuídate”.

Lee: Famosa actriz revela que tras lesionarse en Se Vale no la ayudaron

¿Quién es Raúl Magañana, exconductor de Se vale?

Raúl Magaña Se vale, es un actor, modelo y conductor.

es un actor, modelo y conductor. Durante cinco años estuvo al frente de ‘Se vale’ junto a personalidades como Cecilia Galliano, Tania Riquenes, Mariana Echeverría y Amanda Rosa.

y También ha sido parte de programas como Vida TV y recientemente se integró a Vivalavi de Multimedios.

y recientemente se integró a de En su faceta como actor, ha participado en telenovelas como La fea más bella, Cómplices al rescate, ¡Vivan los niños!, Amigos X siempre, Cadenas de amargura, Lo imperdonable y Tres veces Ana.

y Cabe señalar que durante sus inicios fue parte del grupo musical Mestizo y también del show Solo para mujeres, lo que marcó su camino en la industria del entretenimiento.

No te pierdas: Raúl Magaña quiere confrontar a Mariana Echeverría para ¿limar asperezas del pasado?