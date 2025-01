Fallece trágicamente finalista de La voz, a los 44 años

Tristemente hace unos días se informó del fallecimiento DJ Unk, leyenda de DJ Unk, leyenda de la música que arrasó en los 2000 , ahora se da a conocer que el cantante Ryan Whyte Maloney, recordado por haber sido finalista en el reality ‘The voice’ (La voz), falleció a los 44 años, dejando consternados a sus seguidores y a la industria musical.

El 27 de enero, Ryan Whyte Maloney compartió un video en sus historias de Instagram en el que aparecía en lo que parecía ser un bar. “Nueve excelentes irlandeses para una fiesta privada esta noche y estaremos rockeando”, expresó mientras hacía un gesto de rock con la mano. Su fallecimiento, reportado poco después, tomó por sorpresa a muchos.

Reportan que Ryan Whyte Maloney habría decidido partir

El medio People reportó que el artista habría tomado la decisión de partir de este mundo por propia mano. Según el forense del condado de Clark en Las Vegas, la causa de su fallecimiento fue una herida de bala en la cabeza.

Este trágico suceso ha impactado a la comunidad musical, especialmente porque en sus redes sociales el cantante se mostraba activo y en aparente buen estado de ánimo.

Reportan que Ryan Whyte Maloney, finalista de The voice se habría quitado la vida. / Redes sociales

¿Quién fue Ryan Whyte Maloney?

Ryan Whyte Maloney nació en Michigan, Estados Unidos, en 1981. Desde joven mostró un gran talento musical, dominando instrumentos como la guitarra, el violín, el violonchelo y la batería. Se convirtió en el líder de la banda de rock progresivo Indulge, con la cual lanzó en 2005 el álbum ‘Tomorrow’s another day'. Tras una década de giras con la banda, decidió emprender su carrera como solista.

Su primer álbum en solitario, ‘Where I’ve been’, fue producido por Sean O’Dwyer. Entre 2010 y 2013, recorrió Estados Unidos interpretando sus canciones originales, como ‘Hillbilly’, ‘Michigan moonlight’ y ‘Living with no directions', que sonaron en radios de Michigan, Nevada, Colorado y California.

El paso de Ryan Whyte Malone por ‘The voice’ (‘La voz’)

Ryan Whyte Maloney se hizo mundialmente conocido en 2014 al participar en el reality de canto en EUA ‘The voice’, donde se convirtió en uno de los cinco finalistas. Durante su audición a ciegas, interpretó ‘Lights’ de Journey, logrando que los cuatro entrenadores, Usher, Blake Shelton, Adam Levine y Shakira, quien actualmente está en México, giraran sus sillas.

Durante el programa, grabó varios sencillos exitosos, incluyendo ‘Lights’ de Journey, “What’s love got to do with it” de Tina Turner, ‘Easy” de Rascal flatts y ‘Second chance” de Shinedown.

Adam Levine giró su silla a oir cantar a Whyte Maloney en The voice. / Redes sociales

Whyte Maloney: Su legado musical

Además de su carrera como cantante, Ryan Whyte Maloney se desempeñó como compositor, ingeniero y productor de estudio. En enero de 2023, lanzó el sencillo ‘Don’t put me in a box’ en la radio country, seguido por ‘Love with nowhere to go’, ‘Sleepwalk’ y ‘Toast to tonight’.

A lo largo de su trayectoria, compartió escenario con artistas como Tim McGraw, Morgan Wallen, Rascal Flatts, Shakira, Usher y Ed Sheeran, dejando una huella imborrable en la industria musical.

