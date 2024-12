Famoso tiktoker podría perder la movilidad de la mano tras aparatoso accidente

Jorge Iván Hernández Ramírez, más conocido como Sonrixs, famoso creador de contenido en TikTok, preocupó a toda su comunidad con la noticia de que fue trasladado de emergencia al hospital por un terrible accidente que sufrió. Ahora, dicha situación podría cambiar completamente su vida.

Recordemos que Jorge encendió las alarmas en redes sociales tras compartir una fotografía en la que se le ve el brazo completamente enyesado. ¿Qué le pasó?

¿Qué le pasó a Sonrixs, famoso tiktoker?

Hace unos días, el también conocido como ‘el Novio de la canadiense’ causó preocupación en sus fans por su publicación en la que aparece en el nosocomio. En este post en Instagram, el influecer informó que tendría que ser sometido a una cirugía de emergencia.

Por su parte, su novia, Kim Migneault, comentó que todo sucedió muy rápido. Sin embargo, aparentemente preocupada, pidió a sus seguidores oraciones y las mejores vibras para que Jorge saliera sin problemas de su cirugía.

“Ayer mi Jorgito tuvo un accidente y tuvieron que hospitalizarlo. Hoy, tras varias horas en urgencias, me informaron que necesita una cirugía de emergencia”, dijo.

Sonrix da detalles de su accidente y muestra preocupación por las consecuencias

Ahora, dos días después de su intervención, Sonrixs reapareció en redes sociales para dar detalles de su actual estado de salud, así como reveló cómo fue su accidente.

“Podría perder la movilidad de mi mano”, dijo en un principio.

El joven se mostró un tanto preocupado por las secuelas que le podría derivar este desafortunado evento el resto de su vida. Contó que el hueso de su brazo se rompió en tres pedazos por jugar a “las fuercitas”. ¡Estuvo en el quirófano por cinco horas!

“Me pusieron 11 tornillos y una placa que va desde el hombro hasta el codo y los doctores me dijeron que sería una cirugía compleja”, dijo Sonrixs.

“Cuando mi hueso se rompió, aplastó mi nervio radial, que es el encarado de hacer movimientos muy importantes en mi mano. Tuve la gran suerte de que no se seccionó. La mano aún no la puedo mover, la movilidad podría regresar o no”, agregó.

Sonrixs habla de su accidente

/ IG

Sonrixs lanza un mensaje de advertencia a su público

Finalmente, el creador de contenido lanzó un fuerte mensaje a todos sus seguidores. Pidió que tuvieran cuidado con este tipo de juegos, dado que un mal movimiento les podría costar para toda la vida.

“Todo esto por un juego que, todos alguna vez, hemos jugado: Las fuercitas o las vencidas… Quisiera que supieran los riesgos, porque yo no los sabía y me podría cambiar la vida para siempre”, concluyó.

Como era natural, sus seguidores no tardaron en enviarle las mejores vibras para que salga adelante de esta adversidad.

Así lo dijo Sonrixs: