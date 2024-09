Filtran el momento exacto en el que Adrián Marcelo se fue de LCDLFMX: Video

¡Por la puerta de atrás! Adrián Marcelo salió de ‘La casa de los famosos México’ la madrugada de este miércoles generando una gran controversia.

Después de último enfrentamiento con Gala Montes, Adrián pidió su salida del reality argumentando que su objetivo era limpiar su imagen y tenía la sospecha de que los ataques de Gala y Arath en su contra, habrían repercutido para mal en su imagen pública. La participación del regiomontano en LCDLFMX se caracterizó por comentarios violentos contra las mujeres y misóginos bajo una justificación de “humor negro”, que encendieron las redes en su contra.

Durante la madrugada, ‘la Jefa’ comunicó a los habitantes de la casa que su compañero había tomado la decisión de irse por lo que debían ayudar a recolectar sus pertenencias.

Adrián Marcelo dice que su tiempo ya acabó en la casa y que exige su salida que no participará más en el juego



Video de Adrián Marcelo saliendo de ‘La casa de los famosos México’

Esto es lo único que se sabe al respecto, ya que la producción optó por no revelar detalles de su salida, siendo algunos integrantes del cuarto mar quienes hablaron de los últimos momentos del conductor regiomontano en el programa.

Se sabe que Adrián aún cenó con sus compañeros, pero luego dejó de aparecer en las cámaras.

Algunos internautas pudieron observar el momento exacto en el que Adrián salió del reality a través de una puerta secreta que está en el jardín.

En un video que se ha viralizado en redes, se puede ver al conductor abriendo la puerta sin haberse despedido de nadie, aunque no se ha confirmado que sea verídico el video, pues algunos piensan que solo entró al cuarto donde pueden fumar y habría sido otro día, mientras que otros sí creen que fue el momento en el que salió del reality porque traía la misma ropa que en la gala donde dijo que abandonaría el proyecto, además de que en otras tomas se puede ver que sus compañeros como Karime, Briggitte y Ricardo también traían los mismos atuendos que se les vio en la polémica gala.

Por el bien de esa casa, no lo detengan... #AdrianMarcelo quiere salir. pic.twitter.com/dPEA1Nc4v9 — Osiris Carbajal (@OsiriscCarbajal) September 4, 2024

Sin embargo, momentos después fue cuando ‘la Jefa’ les comunicó a todos que su compañero estaba fuera del juego por decisión propia.

Mario Bezares les dijo a sus compañeros que se había dado cuenta de que algo estaba pasando porque cerraron las puertas del vestidor. Además, Gala le preguntó a Karime cómo se había dado cuenta de que Adrián ya no estaba en la casa: “Porque (lo vi y) le dije: ‘Ya le llevas una arepa a ‘la Jefa’. Y me dijo: ‘No, ya me voy’. Pero, no pensé. Dije: ‘Ahorita, va a hablar con todos. Se va a relajar. Va a pensar. No sé’”.

¿Dónde está Adrián Marcelo?

Luego de su abrupta salida, el conductor se presentaría a una conferencia de prensa organizada por la producción para que diera la cara, pero no llegó. En TVNotas nos enteramos de que el polémico integrante del reality ya está en Monterrey y podría aparecer ante las cámaras muy pronto.

