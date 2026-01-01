Fueron las gemelas más bellas de México en Chiquilladas, desaparecieron y, tras 30 años, revelan ¿qué pasó?

Durante décadas, el mundo del espectáculo mexicano ha sido testigo de historias de éxito, pausas inesperadas y regresos que despiertan la nostalgia del público. Algunas figuras que marcaron época decidieron alejarse sin ofrecer explicaciones claras, lo que con el paso del tiempo alimentó rumores y especulaciones entre sus seguidores.

Ese fue el caso de unas gemelas que, en su momento, fueron consideradas entre las cantantes y modelos más bellas y queridas de México. Tras varios años fuera de la farándula, su reciente reaparición ha generado expectativa, especialmente después de que ellas mismas revelaran el motivo real que las llevó a desaparecer de los reflectores y las razones de su esperado regreso.

Te puede interesar: Muere Gil Gerard, protagonista de ‘Buck Rogers en el siglo XXV’, a causa de una rara enfermedad

Muere reconocida actriz de cine a los 87 años / Canva

¿Qué fue de las gemelas Ivonne e Ivette tras su repentina desaparición?

A inicios de la década de los ochenta, Televisa lanzó el programa infantil Chiquilladas, un espacio que se convirtió en semillero de talento y plataforma para futuras estrellas del espectáculo mexicano. Entre las figuras que lograron destacar rápidamente se encontraban las gemelas Ivonne e Ivette, quienes conquistaron al público gracias a su carisma, talento y cercanía con la audiencia.

Su popularidad creció de manera acelerada. No solo se consolidaron como referentes del programa, sino que comenzaron a participar en distintos proyectos dentro de la televisora de San Ángel. Uno de los trabajos más recordados de su carrera fue su colaboración con Luis Miguel en el tema “No me puedes dejar así”, participación que las colocó como promesas tanto en la actuación como en la música.

Durante varios años, Ivonne e Ivette se mantuvieron activas en televisión y escenarios musicales, destacando también como modelos. Sin embargo, a principios de los años noventa, ambas dejaron de aparecer en proyectos televisivos y musicales, lo que provocó sorpresa entre sus seguidores, quienes no recibieron ninguna explicación oficial sobre su retiro.

Te puede interesar: Ana Claudia Talancón, tras perder bebé y otras tragedias: ¡Así salió adelante gracias a la serie Accidente!

Ivonne e Ivette / Captura de pantalla

¿Por qué Ivonne e Ivette se alejaron de la TV en los años noventa?

El alejamiento de las gemelas Ivonne e Ivette del ojo público generó incertidumbre durante décadas. Fue hasta muchos años después cuando ellas mismas hablaron abiertamente sobre los motivos que las llevaron a tomar esa decisión que marcó un antes y un después en sus vidas.

En 2021, Ivonne e Ivette reaparecieron en televisión como invitadas en el programa Mimí contigo, de TV Azteca. Durante la entrevista, explicaron que el retiro estuvo relacionado con un cambio importante en su vida personal. Ivette compartió que se convirtió en madre, situación que la llevó a priorizar su vida familiar y alejarse de la industria del entretenimiento.

Por su parte, Ivonne reveló que esa etapa fue emocionalmente compleja. Explicó que la decisión de detener su carrera le generó depresión, por lo que tuvo que buscar ayuda profesional para enfrentar ese proceso. De esta forma, ambas aclararon que su ausencia no estuvo ligada a conflictos laborales ni escándalos, sino a decisiones personales y de salud emocional.

Estas declaraciones pusieron fin a años de especulación y permitieron que el público conociera el contexto real detrás de su desaparición de la farándula mexicana.

Te puede interesar: Muere actor de Todos en familia y compañero de Rob Reiner el mismo día que murió ¿Coincidencia?

Ivonne e Ivette / Captura de pantalla

¿Cómo fue el regreso de las gemelas Ivonne e Ivette y qué hacen actualmente?

Tras casi tres décadas alejadas de la televisión y los escenarios, Ivonne e Ivette comenzaron a retomar contacto con el público de manera gradual. Su participación en Mimí contigo en 2021 marcó su primer regreso formal a un foro televisivo, donde fueron recibidas con muestras de cariño por parte de los televidentes.

El interés por su historia se reavivó en diciembre de 2024, cuando las gemelas confirmaron oficialmente que regresarían a los escenarios para ofrecer conciertos, noticia que fue bien recibida por sus seguidores, quienes las recuerdan por su etapa en Chiquilladas y su incursión musical en los años ochenta y noventa.

A través de redes sociales, Ivonne e Ivette han compartido imágenes de su vida actual, mostrando una faceta más cercana y alejada de la dinámica constante de la farándula. Las publicaciones han generado interacción entre fans que celebran su retorno y recuerdan los momentos que marcaron su infancia y juventud.

Actualmente, las gemelas continúan siendo recordadas con cariño como figuras emblemáticas de una etapa importante de la televisión mexicana. Su regreso ha despertado expectativa entre quienes crecieron viéndolas en pantalla y ahora siguen de cerca esta nueva etapa de su trayectoria artística.

Te puede interesar: La rosa de Guadalupe: Se filtra garrafal error de actor en plena grabación y se vuelve viral: “Se puso rara”

