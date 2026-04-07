Gabriela de Monserrat, ganadora del premio a Mejor Actriz en el 48 Hour Film Project: “Me cuesta elegir entre ser actriz o guionista”

Mucho revuelo causó el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los nuevos incentivos para la industria del cine, donde hasta la mismísima Salma Hayek estuvo presente para dar el espaldarazo. Pero más allá de la política, este empujón viene como anillo al dedo para las nuevas promesas que pisan fuerte, entre ellas, un talento emergente que no deberíamos perder de vista: Gabriela de Monserrat.

¿Quién es Gabriela de Monserrat?

Es una actriz y guionista mexicana que está viviendo un momento de ensueño, y ahora que el cine nacional tendrá más apoyo que nunca, seguramente seguirá conquistando a la industria con su gran talento, sencillez y una historia que parece salida de una película: La de una mujer que el arte eligió sin previo aviso.

Gabriela abrió su corazón y nos contó cómo pasó de estar 8 años detrás de las cámaras escribiendo historias, a aparecer frente a las cámaras. “La escritura me enseñó a mirar, pero la actuación me enseñó a sentir”, recordó con una sonrisa tímida, de esas contagian entusiasmo.

Su salto a la actuación no fue planeado. Ocurrió después de la pérdida de su gran maestro, Xavier Robles, el legendario guionista de Rojo amanecer. Ese momento marcó un antes y después en su vida. “Creo que el arte me eligió a mí, no al revés”. Desde entonces, su carrera ha tomado un impulso impresionante, combinando su amor por el guion, la dirección y la actuación.

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Gabriela de Monserrat / Cortesía

¿Cuál es la trayectoria de Gabriela de Monserrat?

Su preparación ha sido constante y exigente. Estudió actuación con Alejandro Bracho, bajo la técnica Uta Hagen, y tomó talleres con Rocío Belmont, reconocida actriz y directora de casting. En guion, fue alumna de Michael Rowe y, por supuesto, de su querido Robles. “De todos aprendí algo: de Xavier, la pasión; de Michael, la sensibilidad; de Alejandro, la disciplina”.

En 2023, Gabriela vivió uno de los momentos más emocionantes de su carrera al ganar el premio a Mejor Actriz en el 48 Hour Film Project México, festival donde su trabajo fue reconocido por un jurado de lujo con Carlos Cuarón, Natalia Beristain, Emiliano Zurita y Pedro de Tavira. “Fue una locura. Emiliano Zurita me entregó el premio y yo estaba en shock, porque justo acabábamos de trabajar juntos en mi primera película. No me la creía”, recuerda entre risas.

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Gabriela de Monserrat en ‘Muere una estrella’ / Cortesía

¿En qué proyectos está actualmente Gabriela de Monserrat?

Ahora, la actriz participa en Autos, mota y rocanrol, un proyecto de José Manuel Cravioto que revive uno de los momentos más comentados de la historia mexicana: El mítico festival donde apareció “la encuerada de Avándaro”. “Más que una provocación, para mí ella representa libertad. Hablar de Avándaro es hablar del derecho de las mujeres a existir sin miedo, sin tener que esconderse por ser quienes son”, explica sobre la cinta.

Además de actuar, Gabriela sigue compartiendo su amor por el cine dando clases de guion y trabajando en su tesis en la UNAM, donde investiga sobre cine y semiótica. “Siempre digo que una historia se cuenta 3 veces: En el guion, en el rodaje y en la edición. Cada una tiene su magia y su forma de dejarte marcada”.

Y aunque su vida gira alrededor del cine, no pierde la chispa ni la frescura. “No sé si algún día podría dejar de amar esto”, dice entre carcajadas. “Pero si un día pasa, compraría un bote y me iría a vivir al mar, como los piratas. Me encantan los piratas, son mi otra gran obsesión.”

Con su talento, su carisma y una personalidad luminosa, Gabriela de Monserrat está demostrando que se puede ser soñadora y determinada al mismo tiempo.

Es una mujer que inspira, que crea y que deja claro que el cine, como el mar, se conquista con pasión, sin miedo y con el corazón por delante.