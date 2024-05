Galilea Montijo acepta diferencias con Andrea Escalona, pero “no nos vamos a dar de sombrerazos”

En nuestro martes de TVNotas te dimos a conocer más detalles sobre la pelea que tuvieron Galilea Montijo y Andrea Escalona en el foro del programa ‘Hoy’ por un malentendido.

Días después, Andrea Escalona y Andrea Rodríguez confirmaron que hubo diferencias con Galilea en una de las emisiones del programa, aunque Escalona le agradeció todo su apoyo cuando su mamá Magda Rodríguez falleció cuando estaba produciendo el matutino.

Recientemente, Galilea reapareció ante las cámaras y habló sobre el tema, confirmando que tuvo una discusión con Escalona.

Galilea Montijo y Andrea Escalona tuvieron encontronazo en el programa Hoy / Instagram

¿Qué dijo Galilea Montijo de su discusión con Andrea Escalona?

Gali dijo que tuvo un desacuerdo con Escalona, pero dijo que quiere mucho a Andrea Rodríguez.

Según la conductora, alguien de la producción exhibió el problema que tuvieron y dijo:

“No tiene nada de malo no estar de acuerdo con un compañero, pero de eso a que ya después distorsionan toda la información”.

“Andrea Rodríguez es una persona a la que quiero mucho, a Magda Rodríguez que en paz descanse, también. El hecho de que yo no esté de acuerdo con su sobrina, no quiere decir que nos vamos a dar de sombrerazos”, agregó.

Igualmente fue cuestionada sobre si debido a este malentendido ya no sigue a Escalona en redes sociales y mencionó que no está enterada de ello:

“Ahorita lo voy a ver. Me pasa de ‘no me diste like’, ‘ya no me quieres’. No es importante seguir a las personas, ni darles like ni los comentarios”.

Finalmente dijo que debido a la convivencia, es usual que esas peleas ocurran: “Me peleó más con ellas que con mis hermanos, pero no es una pelea de perros y gatos… hasta en las mejores familias (sucede)”.

