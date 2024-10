Galilea Montijo ¿siguió a la fiesta en vez de descansar tras abandonar el programa Hoy?

La mañana del pasado jueves 24 de octubre, la conductora Galilea Montijo sorprendió a todos al anunciar que tendría que dejar el programa matutino Hoy, apenas diez minutos después de haber comenzado la emisión. La razón: estaba completamente afónica, lo que la llevó a tomar la decisión de buscar atención médica de inmediato.

Una inesperada despedida de Galilea en ‘Hoy’

Durante su breve intervención, Galilea explicó: “Antes de que perdamos más tiempo, yo me despido. Digo, me despido de Hoy, porque me voy al doctor a inyectar. Hoy, ahorita, no del programa, sino que me voy al doctor, porque es muy feo y por respeto a ustedes, es muy feo estarles hablando así, se escucha muy feo”.

La razón la sorpresiva salida de Galilea Montijo tiene su origen en la gran fiesta que organizó Televisa recientemente, en la que se presentó el cantante internacional Bruno Mars. La conductora disfrutó tanto del evento que, entre cantos y gritos, terminó perdiendo la voz.

Comentarios como “Pero qué tal los tequilas que le pedía a Wendy” y “Se ve que se la pasó súper bien” inundaron Instagram, sugiriendo que Galilea había disfrutado más de la cuenta en la celebración.

Galilea comparte fotos en una fiesta de cumpleaños

Esa misma noche, Galilea compartió en sus historias de Instagram fotografías de una reunión en la que celebraba el cumpleaños de dos personas, una de ellas su publicista.

Las imágenes mostraban a Galilea rodeada de amigos, disfrutando de un ambiente festivo. “Qué bonito es celebrar la vida. Gracias por hacernos parte de sus momentos especiales. Siempre es un gusto verlos”, se podía leer en uno de los posts.

Si bien no se sabe cuándo fue el festejo, en uno de los videos que compartió, Galilea no parecía estar tan ronca como la mañana en la que se presentó en ‘Hoy’, por lo que pudo haber sido otro día. Sin embargo, como siempre, en redes esto hizo que muchos seguidores se preguntaran si realmente su afonía era tan grave o si había decidido ignorar su estado de salud en favor de la diversión.

Galilea Montijo en el cumpleaños de Danna Vázquez, su publicista. / Instagram: @galileamontijo

Bruno Mars en TelevisaUnivision

La velada del 23 de octubre estuvo marcada por la esperada presentación de Bruno Mars en el Upfront 2025 de Televisa, un evento que incluyó a varias celebridades. La actuación de la estrella internacional dejó a los asistentes encantados.

Galilea Montijo, quien tuvo la oportunidad de compartir el escenario con el famoso cantante, reveló que su afonía se debía a que había estado cantando con él, lo que le había irritado la garganta.

