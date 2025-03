Famoso conductor mexicano se quita el peluquín en vivo; enseñó su calvicie para empoderar a otros: VIDEO

Las redes se encendieron luego de que el conductor de ‘Es show’, Héctor Garza, tomó la decisión de quitarse el peluquín en vivo. ¡Para empoderar a otros!

El clip del momento se volvió viral en las redes sociales. Algunos usuarios no tardaron en reaccionar a la contundente calvicie que dejó al descubierto el presentador con este “acto de valentía”.

Héctor Garza, conductor de ‘Es show’, se quita el peluquín en vivo

En la más reciente transmisión del programa nocturno de ‘Es show’, Héctor Garza acaparó todos los reflectores por la decisión que tomó de quitarse el peluquín que porta para tapar su alopecia. Lo cual era una situación desconocida para muchos.

En el video del momento, el cual no tardó en volverse viral en las redes sociales, se vio cómo el conductor se despojó de su “cabello falso”, mientras algunos de sus compañeros hacían algunas bromas sobre su parecido a ‘Gargamel’.

Sin embargo, tras mostrar su calvicie natural, algunos de los conductores no tardaron en felicitarlo por su gran valor al destaparse así en televisión nacional.

¿Por qué Héctor Garza se quitó el peluquín en ‘Es show’?

Aunque en un principio se especuló que el presentador solo quiso dar de qué hablar al revelar su alopecia. Él mismo señaló que lo hizo para empoderar a todos los que se ven en esta misma situación.

Por su parte, Ernesto Chavana felicitó a Garza por su decisión. Le reconoció su gran valentía.

“El reconocimiento para ti”, dijo el conductor titular frente a todas las cámaras.

Pese a que Héctor solo asintió a los buenos comentarios de sus compañeros. Más tarde, a través de su cuenta oficial de Instagram, destacó que tuvo mucho valor para quitarse el peluquín y mostrar lo que le ha causado total inseguridad durante los últimos años.

“Se ocupan huev… para hacer lo que hice en televisión nacional. Ni un conductor haría lo que yo hice, porque así hay miles de personas con alguna inseguridad”, dijo Héctor.

Después, Garza reveló que la producción también le regalaría un procedimiento de injerto de cabello. Lo que habría dejado al descubierto que sí actuó por “publicidad”.

“Claro que me merezco un cariño y que no salga de mi bolsa. Obviamente, se tiene que exponer el caso, porque obviamente sirve para todos, es un ganar, ganar”, mencionó.

Finalemente, Héctor Garza se dijo verdaderamente feliz de someterse a este procedimiento. Aseguró que injertarse cabello, tal como lo hizo ‘el Capi’ Pérez, lo hará sentirse mucho más seguro de sí mismo: “Beneficio de por vida. No se siente mal y estoy feliz”, concluyó el conductor.



Así fue el momento: