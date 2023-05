Héctor N: Mauricio Martínez acusa a la abogada de Alexa Hoffman de acosar a su familia para “callarlo”

El cantante Mauricio Martínez dice que tiene pruebas sobre los mensajes que Olivia Rubio, mediante Felipe Nájera, le ha mandado a su familia.

Luego de que Mauricio Martínez acusara públicamente a Olivia Rubio, abogada de Alexa Hoffman, por presunta corrupción, el cantante vuelve a pronunciarse en contra de la representante legal y dice que le ha enviado mensajes de acoso a su familia.

A través de un hilo en Twitter, la celebridad contó que Rubio se ha intentado contactar sus familiares a través de Felipe Nájera, quien es el realizador del documental Los Dos Juicios de Alexa, para intentar una “conciliación” con él.

“No, Olivia Rubio, aunque me mandes mensajes a través de gente que es como mi familia vía Felipe Nájera. Él no es mi amigo. ¿Por qué meterlo a él y a mi familia en esto? No hay nada que hablar, nada que conciliar, nada que decirte”, indicó.

De acuerdo con su testimonio, el actor le dijo a su familia que la abogada no quería demandarlo, ya que fue víctima de abuso y no quería “revictimizarlo”. Incluso, aseguró que ha mandado a otras personas que habrían “sufrido lo mismo que él” para pedirle que la apoyaran.

Mauricio Martínez afirma que Olivia Rubio manda a decir a su familia que no quiere demandarlo. / Twitter: @martinezmau

“No necesito que el director del documental que preparas con tu representada le envíe mensajes a mi familia que dicen ‘Oli no quiere demandar a Mauricio, pues él es víctima también y eso sería re victimizarlo’. También tengo ese mensaje grabado, por cierto”, explicó

En tanto, también mencionó que Olivia Rubio habló con su abogada para que dejara de hablar de ella y sostuvo que lo único que ha hecho es “decir la verdad” sobre sus acciones.

“Así que te pido de la manera más atenta que te detengas. Mi opinión no debe importarte. Es mi opinión y repito: tengo pruebas que lo sustentan. Deja de buscarme y enfócate en defender a tu representada cuando más te necesita y deja de ensuciar este caso metiendo a terceros”, precisó.

Mauricio Martínez le exigió a Olivia Rubio que dejara de molestar a su familia. / Twitter: @martinezmau

Mauricio Martínez cree que Olivia Rubio solo quiere limpiar su imagen

De igual forma, Mauricio Martínez considera que Olivia Rubio solo busca “limpiar su imagen” a través de Felipe Nájera, algo que cree poco ético de su parte.

“No fui grosero (como han repetido Felipe y tú representada); solo di mi opinión. Así que compórtate a la altura, no hagas esto más grande de lo que es y deja de meter a mi familia que eso es cero ético, cero profesional y francamente rebasa una línea que no debe cruzarse jamás”, apuntó.

Mauricio Martínez aclaró que lo único que hizo fue decir su “verdad” sobre lo que vivió con Olivia Rubio. / Facebook: Mauricio Martínez

Finalmente, le aconsejó que se dedicara al caso de Alexa Hoffman contra Héctor N y dejara de molestar a su familia, a la par que les deseó suerte en la audiencia final.

“Pareciera que te interesa más limpiar tu ‘imagen’ en redes sociales y medios de comunicación que hacer tu trabajo: defender a tu representada. No se litiga en medios ni en redes sociales. Enfócate a lo tuyo. Les deseo mucha suerte a ti y a tu representada”, concluyó.

Mauricio Martínez le aconseja a Olivia Rubio que mejor se enfocara en el caso de Alexa Hoffman. / Twitter: @martinezmau

¿Qué dijo Mauricio Martínez sobre Olivia Rubio?

Hace unos días, Mauricio Martínez aseguró que Olivia Rubio no era una persona “de fiar”, pues contó que, mientras representaba a César Echeverría, intentó negociar con el abogado de Toño N.

“Fue abogada de César, víctima de Berumen, no directamente mía, pues mi caso ya prescribió. Ella sabe perfectamente que la tenemos grabada negociando con el abogado de Berumen y también pidiéndole dinero a César. Por eso la despedimos. Y es todo lo que diré al respecto”, tuiteó en su momento.

