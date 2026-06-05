Jessica Segura sufre bochornoso momento con Mariana Botas y Daniela Luján, ¿la corren de Envinadas?

Después de que Jessica Segura concluyó su participación en “Hoy soy el chef” junto a Mariana Botas, protagonizó un bochornoso momento en el podcast de “Envinadas” que se volvió viral en redes.

La actriz de “Una familia de diez” acaparó la atención en redes luego de que se comparó con Paty Navidad al vivir un cómico incidente mientras conversaba con Mariana Botas y Daniela Luján. ¿Su estancia en el podcast está en duda?

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Jessica Segura sufre accidente en Envinadas. / Foto: Redes sociales

¿Jessica Segura sale de “Envinadas” tras el incidente?

En el breve clip que circula en redes sociales, se observa a Jessica Segura platicar con Mariana Botas y Daniela Luján en el podcast “Envinadas”. Aunque la plática parece ir normal, de repente se observa que algo cae debajo de la blusa de la actriz.

Momentos después de que la exparticipante de “Hoy soy el chef” cambia de posición, se percató de que uno de sus cubrepezones había caído, por lo que de inmediato comentó: “Me pasó lo de Paty Navidad”.

Las risas entre las presentes no se hicieron esperar. Botas aseguró que gracias a los momentos que ha protagonizado su compañera, las personas pagan Internet; mientras que Luján mencionó que Segura suda mucho y por eso se desprendió el protector. Debido a que fue un momento de risas, la estancia de Jessica Segura no está en riesgo.

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"Me pasó como a Paty Navidad" 🔴 MOMENTO EXACTO DEL ACCIDENTE DE JESSICA SEGURA‼️😳🤭🍒 pic.twitter.com/20TYhl2OZG — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) June 5, 2026

¿Por qué Jessica Sergua se comparó con Paty Navidad?

En 2015, Paty Navidad se vio envuelta en la controversia, cuando a mitad de su presentación en “Despierta América” se cayó un objeto blanco de su vestido que varios televidentes identificaron como una toalla sanitaria, lo que desató controversia.

En medio de los comentarios que se generaron, la actriz salió a desmentir que se tratara de una toalla sanitaria y aseguró que había sido un pañuelo blanco; sin embargo, el momento sigue siendo recordado por los televidentes.

Cabe recordar que la intérprete siempre se ha caracterizado por sus opiniones sin filtro sobre temas en tendencia; recientemente, Paty Navidad volvió a causar polémica al lanzar su contundente postura del Hantavirus, lo que la centró nuevamente en el foco de atención.

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Paty Navidad protagonizó un bochornoso momento en 2025. / Redes sociales

¿Cuáles son los proyectos que ha hecho Jessica Segura?

Recientemente, Jessica Segura recordó el conflicto que protagonizó con uno de los conductores de “Se vale”, pero no es el único programa en el que ha colaborado. Actualmente, forma parte de “Me caigo de risa”, y anteriormente fue parte del elenco de “Una familia de diez”.

En las telenovelas ha sido parte de “Vivo por Elena” y “Teresa”; mientras que en el cine también fue parte del elenco de “El tigre de Santa Julia” y “Quemar las naves”.

