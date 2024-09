Joanna Vega-Biestro revela que la producción de ‘Sale el sol’ sí busco a Adrián Marcelo, ¿ya tiene programa?

Hace unas semanas Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar ‘La casa de los famosos México’. Recordemos que el paso del youtuber por La casa estuvo marcado por sus comentarios agresivos contra las mujeres que llegaron al peor momento la noche de su enfrentamiento final con Gala Montes.

El influencer fue señalado de ser violento y misógino y sus conductas fueron reprobadas por un gran número famosos e internautas. Además, en medio de la controversia, un grupo de marcas anunció que dejaría el programa por la violencia que se aleja de sus valores corporativos.

Después de su salida, se habló mucho de las fuertes multas que tendría que pagar Adrián por renunciar y no regresar a las galas de ‘LCDLFMX’. Además, en TVNotas te contamos que el regiomontano estaba muy preocupado por las cancelaciones de sus shows en octubre y noviembre en diversas partes del país.

Tras la cancelación de sus show junto a ‘la Mole’, Adrián se pronunció en sus redes al respecto dejando en claro que no importa las cancelaciones: “Hace mucho me habría dejado de dedicar a lo que sea que me dedico si los intentos de cancelación y polémicas, me quitaran seguidores y no lo contrario”.

¿Adrián Marcelo se unirá a las filas de Imagen Televisión?

En los primeros días de septiembre de 2024, comenzaron a circular rumores sobre un posible interés de la producción de Imagen Televisión en sumar al controversial influencer Adrián Marcelo a su equipo de trabajo.

Según el periodista de espectáculos Álex Kaffie, hubo un acercamiento para que Adrián Marcelo formara parte del elenco del matutino “Sale el sol”. Sin embargo, el creador de contenido habría impuesto varias exigencias que hicieron que las negociaciones no prosperaran.

Kaffie detalló que entre las demandas de Adrián Marcelo figuraba un salario mensual de 160 mil pesos, un departamento en la Ciudad de México y boletos de avión en primera clase cada fin de semana para poder viajar a Monterrey. Estas peticiones resultaron ser excesivas para la producción, lo que finalmente frustró el acuerdo.

“Esas exigencias eran prácticamente imposibles de cumplir”, señaló Kaffie, asegurando que la producción no podría acceder a ese tipo de condiciones.

Este intento de reclutamiento habría ocurrido antes de que Adrián Marcelo participara en la segunda temporada del popular reality show ‘La casa de los famosos México’, lo que ha despertado la curiosidad de sus seguidores sobre si el influencer podría retomar las negociaciones en un futuro cercano con alguna televisora nacional.

En su momento, Alex Kaffie no solo destapó la exigencia de Nacho Lozano para promocionar su noticiero en Sale el Sol, sino que también dejó ver que jamás lo entrevistaría. / Facebook: Sale el Sol

Joanna Vega-Biestro confirma el acercamiento de Adrián Marcelo con ‘Sale el sol’

Por su parte, la periodista y conductora Joanna Vega-Biestro, quien forma parte del equipo de ‘Sale el sol’, decidió abordar el tema públicamente en su cuenta de Tiktok.

Vega-Biestro confirmó que, en efecto, hubo un acercamiento con Adrián Marcelo, pero aclaró que las conversaciones ocurrieron hace varios años y no en fechas recientes, como se había especulado: “Aquí les voy a decir la verdad, hubo acercamiento por parte de la producción de ‘Sale el sol’ a Adrián Marcelo. Lo buscaron para ser parte del elenco, la respuesta es sí, pero respiren, relájense, que hay que contar las cosas como son, eso fue hace muchos años”.

La conductora también explicó que las pláticas con Adrián Marcelo se dieron cuando Alejandra Luck, una antigua productora del matutino, estaba a cargo del programa. Aunque no se conoce el monto exacto que se le ofreció al influencer en aquel momento, Vega-Biestro dejó en claro que “no fue una cantidad astronómica” como se ha llegado a mencionar. “Tampoco se le ofreció mucho dinero, como se estaba especulando. La realidad es que no”, comentó.

Adrián Marcelo, según Vega-Biestro, habría utilizado esas conversaciones como una herramienta para renegociar su salario en otro proyecto en el que ya estaba trabajando, sin necesidad de mudarse a la Ciudad de México. De esta manera, logró un beneficio sin tener que cambiar su residencia ni su estilo de vida. “Estas pláticas le ayudaron para él poder negociar más dinero en el programa en el que estaba y ni siquiera tener que moverse de Monterrey”, explicó.

Adrián Marcelo / Facebook: Adrián Marcelo

¿Joanna Vega-Biestro estaba dispuesta a trabajar con Adrián Marcelo?

La conductora confesó que, desde el inicio de las conversaciones, tuvo serias dudas sobre si el polémico estilo de humor del influencer sería compatible con el formato de un programa matutino tradicional como ‘Sale el sol’.

“Confieso, créanlo o no, que yo desde el momento en que escuché que estaban en pláticas con él, dije ‘Adrián Marcelo para un matutino con su humor’, y que además todo parece indicar que no se deja dirigir. A mí me brincó muchísimo”, aseguró Vega-Biestro, mostrando su escepticismo ante la posibilidad de ver al influencer en un formato tan distinto al que normalmente maneja.

Finalmente, la contratación nunca se concretó y en su lugar fue Jean Duverger quien se integró al elenco del programa. “Imagínense hace cuánto les estoy hablando, ni siquiera fue algo reciente”, recordó la conductora, subrayando que la noticia no tiene relación con las dinámicas actuales de la producción de “Sale el sol”.

Para concluir, Joanna Vega-Biestro expresó su alivio de que las conversaciones con Adrián Marcelo no se reactivaran en tiempos recientes, agradeciendo incluso por su “salud mental”.