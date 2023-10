José Manuel Figueroa asegura que Alicia Machado se dejó de medicar y por eso lo acusó de presunto matralto

José Manuel Figueroa se lanzó nuevamente en contra Alicia Machado, quien hace un mes lo acusó presuntamente de golpearla y maltratarla cuando eran pareja. Fue en una entrevista que dio a Sale el sol, en la que el cantante dijo que Alicia se dejó de medicar y por eso lo acusó de haberla golpeado.

El hijo de Joan Sebastian volvió a defenderse y a negar las declaraciones de Alicia Machado, quien en Secretos de las indomables confesó el episodio de violencia que vivió junto a José Manuel Figueroa.

“Yo creo que Alicia Machado como que se dejó de tomar sus pastillas para bajar de peso y ya se le fue la onda para otro lado”. José Manuel Figueroa

Figueroa aseguró que las declaraciones de Alicia Machado son falsas y que es probable que haya utilizado a los medios para que le dieran atención durante su participación en un reality show de Canela TV.

José Manuel Figueroa “La verdad es que estuvo 17 años negándome y ahora lo quiso aprovechar para un reality show y desgraciadamente todas las empresas cayeron en su juego”.

El cantautor confirmó a Sale el sol que la exreina de belleza no ha hecho acusaciones por lo legal, pero deja claro que esto no lo afecta, pero sí le duele por su madre y por su hija.

Esta no es la primera vez que el cantante niega publicamente haber maltratado a Machado, pero esta vez, las declaraciones de José Manuel Figueroa sin duda causaron polémica y hasta las conductoras del matutino, Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro criticaron al cantante por expresarse de forma despectiva de la venezolana.



“Me da algo por sus declaraciones desafortunadas, no puede decir que porque se dejó de tomar sus pastillas se le fue la onda, me decepciona, qué poco caballeroso”, comento Ana María Alvarado.

¿Qué dijo Alicia Machado sobre José Manuel Figueroa?

“Estaba mi PR (agente de relaciones públicas) en la casa, gracias a Dios. Yo no tenía en México ni dos meses. Él encantador… Yo le digo: De verdad necesito saber qué vamos a hacer porque mis amigos me están organizando una fiesta en la Ciudad de México, y de repente el cuate que tiene una mano de este tamaño (muy grande) y es un señor de este vuelo, voltea y me vuela una cachetada de la nada que no sé cómo fue que no me voló un diente.

Yo ruedo contra la pared y me quedo así en shock y me empieza a dar patadas con una bota de este tamaño (muy grande)”, contó en el reality Secretos de las indomables.

Alicia dijo que su relacionista público detuvo a José Manuel y ella pudo huir a pesar de que el cantante trató de impedirlo. Aseveró que una persona que te maltrata de esta manera es un psicópata o un criminal.

“Es un tipo exageradamente violento, a mi nunca en la vida me habían levantado la mano jamás”, concluyó en el programa de Canela TV, en el que coincidió con Ninel Conde, ex del mismo José Manuel Figueroa.