¿La arrolladora se separa? Integrantes protagonizan FUERTE enfrentamiento: “Quiero que te vayas” VIDEO

Después de que el vocalista de ‘La arrolladora banda el limón, Max Cervantes, le declarara su amor a Mariazel, los integrantes de la agrupación protagonizaron un tenso momento.

Algunos músicos de la banda se enfrentaron entre sí y se dijeron cara a cara las razones por las que quieren que se vayan de la banda, el cual quedó grabado en video y causó muchas reacciones.

¿Hay problemas entre ellos y se van a separar? Te contamos.

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Integrantes de ‘La Arrolladora Banda el Limón’ / Redes sociales

¿Cómo fue el enfrentamiento entre los integrantes de La arrolladora banda el limón?

En un video publicado en redes sociales, se observa a Max Cervantes y Esaúl García cara a cara, mientras se dicen de frente las razones por las que quieren que el otro abandone la agrupación.

Con el rostro serio y un tono de voz firme, Max le dice a Esaúl que quiere que se vaya de la banda porque, en una ocasión, no le prestó una bolsa para hacer del baño y porque, además, le dice cosas feas.

“Esaúl, yo quiero que te vayas de la banda, porque hace poquito no me quisiste prestar una bolsa para hacer pipí y porque me dices cosas feas.”, dijo Max.

Segundos después, Esaúl le responde a Max que también quiere que se vaya de la agrupación, ¡pero porque está sintiendo cosas por él!

“Max, quiero que te vayas de la banda porque... Estoy sintiendo cosas por ti, Max”, respondió Esaúl.

El inesperado comentario tomó por sorpresa a quienes se encontraban en el lugar presenciando el careo.

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"Quiero que te vayas de la banda por..." La Arrolladora Banda El Limón se posiciona al estilo LCDLFM https://t.co/o00pp96CNN — El Heraldo de México (@heraldodemexico) October 21, 2026

¿La arrolladora se separará tras el enfrentamiento?

La respuesta es no. El enfrentamiento entre Max Cervantes y Esaúl García no fue una discusión real, sino una parodia en la que ambos participaron en una dinámica de posicionamiento similar a la que se realiza en ‘La casa de los famosos’.

‘La arrolladora’ fue invitada a dar una entrevista y grabar contenido para ‘El Heraldo de México’, y el video del posicionamiento formó parte de las actividades que los músicos realizaron para el medio.

Por lo tanto, el careo entre Max y Esaúl fue parte de una dinámica de entretenimiento y no una señal de que existan problemas entre los integrantes.

Sin embargo, a lo largo de la trayectoria de la agrupación, algunos vocalistas sí han salido de la misma por diferencias con sus compañeros.

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La Arrolladora Banda El Limón / Redes sociales

¿Quiénes han abandonado La arrolladora banda el limón?

A lo largo de su trayectoria, ‘La arrolladora’ ha tenido varios cambios en su alineación, especialmente entre sus vocalistas.

Algunos de sus exintegrantes dejaron la agrupación para iniciar una carrera como solistas, mientras que otros concluyeron su etapa en la banda por distintas razones.

Entre los cantantes más conocidos que han abandonado la agrupación están Jorge Medina y Josi Cuen, que por su cuenta iniciaron el proyecto ‘Juntos’, en el que interpretan también temas icónicos de la banda.

Recientemente, Josi Cuen tuvo un momento incómodo durante uno de sus conciertos, luego de que fuera víctima de acoso por parte de un fanático que lo tocó.

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