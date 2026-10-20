Josi Cuen habla de tocamiento que vivió en pleno palenque de Guadalajara: ¿Habrá demanda contra el fan?

Después de que se difundiera un video en el que se ve a Josi Cuen peleando con un fan por tocarlo durante un concierto, el exvocalista de La Arrolladora Banda El Limón rompió el silencio sobre lo ocurrido en plena presentación y reveló si el incidente pasó a mayores. ¿Habrá acciones legales? ¡Aquí todos los detalles!

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Josi Cuen aclara polémica por echar tequila a fan que lo tocó. / Redes sociales

¿Qué pasó con Josi Cuen durante su concierto en el palenque de Guadalajara?

A principios de octubre comenzó a circular un video en el que se observa a Josi Cuen durante su presentación en el palenque de Guadalajara. Fiel a su estilo, el intérprete de ‘Tu historia fue conmigo’ se acerca a las gradas para convivir con los asistentes a su presentación; sin embargo, fue sorprendido por uno de ellos con un tocamiento indebido.

En medio de la convivencia, Josie Cuen comenzó a ser tocado por la entrepierna en diversas ocasiones, lo que generó que el cantante se enojara y el personal de seguridad tuviera que intervenir para que el show pudiera continuar. El momento se viralizó en redes, y desde entonces no había sido abordado por la cantante, hasta una reciente conferencia. ¿Hubo consecuencias?

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Josi Cuen reaccionó muy molesto ante un fan que lo tocó durante uno de sus conciertos / Redes sociales

¿Qué dijo Josi Cuen sobre el tocamiento que vivió en el palenque de Guadalajara por un fan?

En una reciente conferencia de prensa, Josi Cuen fue cuestionado sobre el tocamiento que vivió en Guadalajara durante una de sus presentaciones. El intérprete de regional mexicano señaló que uno de los videos que más adquirió visibilidad fue en el que se observa que está tirando tequila en el fan, lo que describe como una reacción a lo ocurrido.

“Los primeros videos que salieron eran un video en el que le estaba echando tequila en la cara. Obviamente, me hace ver mal a mí, pero no sabían que era una reacción a lo que había hecho la otra persona”. Josi Cuen

Por otra parte, agradeció que otra persona grabara lo que sucedió antes, aunque reconoce que el momento sí le molestó bastante y fue incómodo. “Gracias a Dios, alguien grabó el momento y a mí sinceramente me molestó mucho”.

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Josi Cuén rompe el silencio tras tocamiento en pleno palenque de Guadalajara. / Redes sociales

¿Josi Cuen emprendió acciones legales contra el fan que lo tocó en el palenque de Guadalajara?

Josi Cuen, exintegrante de La Arrolladora Banda El Limón, señaló que el incidente no pasó a mayores y desconoce quién fue la persona que lo tocó, pero agradece no haber reaccionado mal y que la situación solo quedara en un mal momento.

“Me contuve porque de otra manera a lo mejor hubiera reaccionado mal y entonces sí yo hubiera sido el culpable. Gracias a Dios no pasó a mayores; fue un momento malo, incómodo, pero al final de cuentas nos dedicamos a que la gente se divierta, se entregue. No sé quién es la persona”. Josi Cuen

Ante la incómoda situación, Josi Cuen ya hace bromas sobre lo que pasó con su compañero Jorge Medina, así que se descarta por completo la posibilidad de acciones legales contra el asistente que le tocó indebidamente en pleno espectáculo. Sin embargo, no se sabe si habrá más seguridad en sus conciertos.

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