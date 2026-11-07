René Camacho rompe el silencio sobre su supuesta rivalidad con Jorge Medina y Josi Cuen: ¿Hay reconciliación? VIDEO

Luego de que Jorge Medina protagonizara un fuerte pleito con La Arrolladora Banda el Limón a través de redes, René Camacho rompió el silencio sobre una posible rivalidad con el exvocalista de la agrupación, quienes actualmente protagonizan una gira juntos. ¿Está dispuesto a un reencuentro? ¡Te contamos los detalles!

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La Arrolladora Banda El Limón / Redes sociales

¿Qué pasó entre Jorge Medina y los actuales vocalistas de La Arrolladora Banda el Limón?

Fue a principios de julio cuando Jorge Medina protagonizó un acalorado intercambio de comentarios con los actuales vocalistas de La Arrolladora Banda el Limón, Max Cervantes, Esaúl García y Julio Haro.

Todo comenzó a raíz de un video publicado por Max Cervantes, donde uno de los seguidores de la agrupación recordó el paso de Jorge Medina junto a René Camacho: “Yo siempre seré equipo Jorge Medina, Jorge Medina regresa a La Arrolladora”.

En respuesta, el exvocalista de la agrupación propuso un dueto, pero no dejó pasar la oportunidad de lanzar algunos dardos: “Jamás. Podemos hacer una colaboración cuando se lo ganen, están muy inexpertos aún, se me echan a perder”. Por su parte, Julio Haro, conocido como ‘el Ojiazul’, expresó:

“Pensé que con la edad también venía un poco más de humildad. No necesito tus años para saber cuándo alguien intenta hacer menos a otra persona. Pero bueno, la edad da experiencia, pero no siempre da la razón. Tiempo al tiempo, Sr., nosotros vamos llegando. ¡Abrazo y que siga el éxito, mi Jorge!”. Julio Haro

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Jorge Medina protagoniza pelea con los vocalistas de La Arrolladora Banda el Limón. / Redes sociales

¿Qué respondió René Camacho ante los rumores de una posible rivalidad con Jorge Medina y Josi Cuen?

En un reciente encuentro con los medios, René Camacho decidió apagar la polémica al ser cuestionado sobre supuestas fricciones con Jorge Medina y Josi Cuen, exvocalistas de La Arrolladora Banda el Limón. El líder de la agrupación fue enfático al señalar que no guarda rencores ni envidias; al contrario, siente orgullo.

“Imagínate lo que siento de saber que les está yendo bien a todos porque de hace muchos años para acá han estado trabajando y les ha ido bien. Siento un orgullo por ellos, que sigan la carrera y que les siga yendo bien”. René Camacho

Asimismo, para dar por terminadas las versiones que apuntan a un pleito personal, Camacho dejó en claro: “La relación está bien. Yo creo que el sol sale para todos. Ya les dije que el sol sale para todos; me da gusto que les esté yendo bien”.

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La Arrolladora Banda El Limón / Redes sociales

¿René Camacho alista reencuentro con exvocalistas de La Arrolladora Banda el Limón?

Tras rumores de que La Arrolladora Banda el Limón podría separarse, René Camacho habló de las posibilidades de que Jorge Medina, Josi Cuen y La Arrolladora compartan el mismo escenario nuevamente. “Todo puede suceder cuando se da un acuerdo, para eso está la oficina, para hacer acuerdos”, concluyó.

De esa forma, don René Camacho no cerró la puerta a un reencuentro y dejó entrever que la posibilidad depende enteramente de los arreglos entre sus equipos de trabajo. ¿Habrá reencuentro?

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