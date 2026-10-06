Josi Cuen SE PELEA con un fan por tocarlo durante un concierto; ¡hasta lo mojó con tequila! VIDEO

Luego de que circulara el rumor de que Josi Cuen estaría atravesando por un supuesto divorcio, el exvocalista de ‘La arrolladora’ vivió un momento muy incómodo durante uno de sus conciertos.

Videos que circulan en redes sociales mostraron al cantante reaccionando muy molesto contra un fan, con quien incluso estuvo a punto de llegar a los golpes después de que lo tocara mientras se encontraba cerca del escenario.

¿Qué fue lo que pasó durante la presentación de Josi Cuen? Te contamos.

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Josi Cuen / Redes sociales

¿Josi Cuen fue víctima de acoso durante su concierto?

Durante uno de sus conciertos en un palenque de Guadalajara, Josi Cuen, fiel a su estilo, se acercó a las gradas para convivir con sus seguidores y darles algunos tragos de tequila.

Mientras se encontraba realizando la dinámica, uno de los asistentes que estaba en las primeras filas tocó a Josi en la entrepierna en repetidas ocasiones, situación que provocó el enojo del cantante.

De acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales, el momento generó un altercado que incluso requirió la intervención del personal de seguridad del lugar, quienes se acercaron para controlar la situación y que Josi pudiera continuar con su presentación.

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Josi Cuén / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Josi Cuen al tocamiento de un fan?

Tan pronto como el fan tocó a Josi, el cantante reaccionó mojándole la cara con tequila para hacer que se alejara. Sin embargo, el hombre volvió a tocarlo, lo que provocó que el cantante reaccionara con mayor molestia.

Josi terminó empujando al fan, pero lejos de alejarse, el hombre le devolvió el empujón, provocando un conato de pelea entre ambos. Ante la situación, los elementos de seguridad del lugar tuvieron que intervenir para separarlos y evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

Después de este momento, según algunos asistentes, el show continuó y Josi Cuen siguió cantando. Por su parte, el fan que inició el incidente permaneció en su lugar, aunque con un visible gesto de molestia.

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¿Josi Cuen ya habló de lo ocurrido en su concierto en Guadalajara?

Hasta el momento, Josi Cuen no se ha pronunciado públicamente sobre el incómodo momento que vivió durante su concierto en Guadalajara.

El cantante tampoco ha explicado públicamente qué ocurrió desde su perspectiva ni ha dado mayores detalles sobre el enfrentamiento con el fan que lo tocó.

Se sabe que el cantante ha enfrentado momentos difíciles en lo que va del año, pues hace unos meses, Josi Cuen tuvo que someterse a una cirugía se cuerdas vocales que lo dejó en riesgo de perder su voz.

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