‘La casa de los famosos México': ¿Quién será el eliminado de este domingo? Esto dice la lista

Hace unos días, se viralizó en redes sociales una supuesta lista en la que se destapa el orden de eliminados de ‘La casa de los famosos México’. Esta imagen causó intriga en redes sociales, dado que los primeros tres famosos que abandonaron la competencia sí se cumplieron.

Pese a lo anterior, los nervios y la adrenalina por los nominados han estado al rojo vivo entre habitantes, televidentes y usuarios en redes sociales.

Las Estrellas

Al momento, los integrantes del team ‘Tierra’ destacan como la mayoría en ‘La casa’, ya que las primeras dos semanas dos del cuarto ‘Mar’ abandonaron el reality por decisión del público.

Sin embargo, el pasado domingo todos se llevaron una sorpresa debido a que el último eliminado fue Luis ‘Potro’ Caballero, una pieza considerada fuerte del team ‘Tierra’.

Luis Potro Caballero La casa de los famosos de México / Televisa

No te pierdas: Ellos son los nominados de esta semana en ‘La casa de los famosos México’

Nominados de ‘La casa de los famosos México’

La noche del pasado miércoles, se dieron a conocer los cinco nominados de esta semana. ¡Están en peligro de salir este domingo!

En esta ocasión, quienes están en peligro de abandonar la competencia en la cuarta semana son: Arath de la Torre, Briggitte Bozzo, Mario Bezares, Mariana Echeverría y Gomita. Tres integrantes del equipo ‘Mar’ y dos de ‘Tierra’.

No obstante, todo puede cambiar la noche este jueves, dado que Sian Chiong, líder de la semana, se enfrentará a los demás habitantes para defender su beneficio de salvación. De conservarlo, él podrá salvar a alguien de la placa de nominados.

nominados cuarta semana La casa de los famosos México. / X: La casa de los famosos México

Te puede interesar: ¿Paola Durante demandará a Sian Chiong por el tema de la cuchara en LCDLFM?

¿Quién es el posible eliminado de este domingo 18 de agosto?

De acuerdo con la lista de eliminados que fue filtrada en la cuenta de TikTok llamada @chisme.de.todo., una integrante del cuarto ‘Tierra’ sería la siguiente eliminada.

Cabe recordar que esta supuesta lista ha acertado hasta el momento, ya que se lee que los primeros tres eliminados serían:

1.⁠ ⁠Paola Durante

2.⁠ ⁠Shanik Berman

3.⁠ ⁠Luis ‘Potro’ Caballero

La siguiente supuestamente sería Mariana Echeverría. Sin embargo, nada está confirmado al momento, dado que Sian Chiong podría salvarla de la placa de nominados, si es que continúa con el beneficio de salvación, y el público tiene que votar.

Mariana Echeverría / YouTube: Hoy

Mira: Cecilia Galliano regresa a ‘La casa de los famosos México’ y Marie Claire le lanza tremendo reclamo ¡en vivo!

Hasta el momento, la producción de ‘La casa de los famosos México’ no ha dicho nada al respecto a esta lista. Recordemos que no es la primera vez que sucede la filtración de una lista; durante la primera temporada también circuló un documento muy parecido, que no sucedió como ahí decía.