‘La Chica del clima’ renuncia tras 12 años en la televisión, ¿retiro o despido?: “Me quedo con lo bonito”

La conductora Gaby Lozoya sorprendió a todos al revelar que dejaba su espacio como ‘la Chica del clima’ en Televisa Monterrey. La joven dio a conocer la noticia este miércoles 5 de noviembre con un comunicado para redes sociales, ¿cuál es la razón?

¿Por qué Gaby Lozoya deja de ser ‘la Chica del clima’?

En su mensaje para Instagram, Gaby Lozoya comienza recordando que empezó a trabajar como ‘la Chica del clima’ para Televisa Monterrey en mayo de 2013. Mencionó que, en aquel entonces, estaba muy feliz por la oportunidad y, a lo largo de los años, siempre dio su mejor esfuerzo.

“Hoy cierro un ciclo que marcó gran parte de mi vida. En mayo de 2013 llegué a Televisa con sueños, nervios y una enorme ilusión. Doce años después me voy con una historia llena de aprendizaje, amistades verdaderas, experiencias únicas y el cariño de un público que siempre me hizo sentir acompañada”, expresó.

Se dijo muy agradecida con todo lo que vivió y que se queda con “todo lo bonito”, a pesar de que hubiera “personas incapaces de dar la cara después de tantos años de compromiso”. Para muchos, esta declaración habría dejado ver que fue despedida repentinamente.

“También me voy con la conciencia tranquila de haber entregado siempre lo mejor de mí, incluso cuando no hubo quien tuviera la decencia o el valor de dar la cara después de tantos años de trabajo y compromiso. No pasa nada. La vida se encarga de poner a cada quien donde merece estar” Gaby Lozoya

¿Qué pasará con Gaby Lozoya tras haber dejado de ser ‘la Chica del clima’?

En su comunicado, Gaby Lozoya no mencionó si ya tiene contemplado un proyecto nuevo tras dejar de ser ‘la Chica del clima’ y solo reiteró lo feliz que se sentía por todo lo bueno que le dejó su ahora extrabajo.

Sin embargo, sugirió que pronto se tendrían noticias de ella en algún medio de comunicación, afirmando que “lo que se viene, viene con fuerza”.

“Yo me quedo con lo bonito: con el público, con las historias contadas, con el cariño sincero, y con la certeza de que cuando una hace las cosas con amor, la vida sigue abriéndote caminos nuevos.Gracias por todo lo vivido. Lo que viene, viene con más fuerza”, sentenció.

Hasta el momento, Gaby no ha dado más comentarios sobre esa situación. En tanto que fans, incluyendo algunos colegas, le desearon todo lo mejor para su futuro profesional.

¿Quién es Gaby Lozoya, ‘la Chica del clima’?

Gabriela Lozoya, mejor conocida como Gaby Lozoya, es una conductora y periodista de origen regiomontano.

Estudió Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Empezó su carrera como reportera en Multimedios.

Con el pasar de los años, fue contratada como ‘la Chica del clima’ en Televisa Monterrey

También trabaja en la radio local.

Tiene 396 mil seguidores en Instagram.

