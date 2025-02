La novia de Romina Marcos luce como si fuera “hombre” y enloquece las redes

Laura Salazar, la novia de Romina Marcos, sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen en la que muestra cómo se vería si su identidad de género fuera de hombre. La transformación no solo dejó impactados a muchos de sus fans, sino que también llamó la atención de un famoso músico, quien no dudó en lanzarle una inesperada propuesta.

La transformación de Laura Salazar, novia de Romina Marcos

A través de sus redes sociales, Laura utilizó un filtro para cambiar sus rasgos y revelar cómo luciría si fuera hombre. Para sorpresa de muchos, su versión masculina fue todo un éxito.

En las imágenes se puede ver a Laura con vello facial y recibió comentarios halagadores de parte de sus seguidores, quienes destacaron su atractivo y galanura.

Laura Salazar usó un filtro para ver cómo sería como hombre / TikTok

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción de un famoso músico, quien quedó tan impresionado con la imagen de cómo luciría si fuera hombre, que le hizo una propuesta reveladora.

Famoso cae rendido ante la imagen de la novia de Romina Marcos como si fuera hombre

Resulta que Johnny Caz, integrante de Grupo Firme y hermano de Eduin Caz quien le dejó un sorprendente mensaje a la influencer.

Al parecer el músico quedó cautivado con la versión masculina de Laura Salazar y le dijo que su esposo y él se anotaban en la lista. “Dra. después de la Romy, mi esposo y yo pedimos seguns. Abrazo a las dos”, escribió.

El integrante de Grupo Firme quedó cautivado / TikTok

Algunos otros de los comentarios que le llovieron a Laura fueron:

“Te ves guapísimo, yo sí caía”



“Ese filtro te hizo justicia, qué galán”

Romina Marcos se enojó por una parodia de la relación con su novia

Esto sucedió luego de que las chicas salieran de una polémica en la que una internauta hizo una parodia de su relación, lo que hizo enojar a las influencers.

La internauta que hizo la parodia en TikTok sobre la relación de Romina Marcos y la Dra. Laura que se volvió viral, indicó que recibió un mensaje directo de Laura Salazar, quien le expresó su molestia por la parodia. Según Patricia, Salazar le indicó que sería mejor hacer ese tipo de contenido con personas que “hacen daño” en lugar de con aquellas que “se esfuerzan por aportar algo bonito”.

La internauta interpretó los comentarios de la influencer como un ataque personal y dijo que la parodia no fue realizada con una mala intención, pero sí imitó la voz de Laura para que el público entendiera de quién se tratara.

Romina también se pronunció y explicó que más que enojada, su novia se sintió triste por la burla. “Lau no vio eso y se rió, pero sintió feo, o sea, Lau se puso triste. No sé si entienden mi punto. No se enoja... Es dolor. No lo tomó como: ‘Ah, qué risa’. Entiendan que no se puede decidir cómo toman las cosas las demás personas, y hay gente que no siempre va a reaccionar con algo como: ‘Ay sí, búrlate de mí. Ríete de mí. Qué padre. Me da risa’. Pues no”.

