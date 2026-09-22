Laura León sale en defensa de David Zepeda; lanza fuerte mensaje tras declaraciones de Pedro Sola: “Le tenía ganas”

Desafortunadamente en los últimos días, el tema de la orientación sexual de David Zepeda ha estado nuevamente en boca de todos, y esta vez el culpable de reavivar el tema ha sido nada más y nada menos que Pedro Sola, quien en una intervención en ‘La granja VIP’ lanzó un comentario acerca del galán de telenovelas.

Aunque han sido varios los que han salido en defensa de David Zepeda, en esta ocasión es Laura León la que da su opinión sobre lo sucedido, mandando contundente mensaje a Pedro Sola.

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Laura León sale en defensa de David Zepeda / Instagram

Laura León apoya a David Zepeda y manda mensaje a Pedro Sola

En su más reciente encuentro con la prensa, Laura León fue cuestionada sobre los dichos de Pedro Sola, en lo que aseguraba que David Zepeda es gay.

Como era de esperarse ‘la Tesorito’ no se guardó nada y aseguró que “cada quien hace con su tesoro lo que quiere”, sin embargo, también enfatizó que debe existir respeto:

“Cada quien, muchas gentes tienen sus opiniones muy personales, pero criticar y hablar de una persona sin tener justificación” Laura León

Para rematar, la actriz lanzó tremendo dardo a Pedro Sola “¿qué estuviste en la cama Pedrito?”, dando a entender que el conductor de Ventaneando muy probablemente esté opinando sobre la vida personal de Zepeda sin saber.

Finalmente, uno de los reporteros le preguntó a Laura León si creía que Pedro Sola podría estar interesado en el famoso actor, y por supuesto ella dijo que sí: “¿Tenías ganas Pedro? ¡Basta por favor! Sí, claro que sí!”

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Pedro Sola dijo que David Zepeda es gay / Redes sociales

Laura León, ¿a favor de una demanda contra Pedro Sola?

Respecto a los temas legales y a la posible demanda que David Zepeda podría interponer en contra del conductor, Laura León es tajante sobre este tipo de procedimientos:

“No, yo no me meto en esas cosas tesoritos, ni se metan en esas cosas. Para qué darle importancia, no tiene importancia. Cada quien que opine lo que quiera y, si no es, ¿qué?” David Zepeda

Del lado de David Zepeda, hasta el momento no se sabe a ciencia cierta si el actor procederá legalmente, sin embargo persiste el rumor que asegura que Zepeda está muy molesto, pues este tipo de comentarios afectan su imagen, por lo que una demanda sería el siguiente paso lógico, según lo revelado por el periodista Gabo Cuevas.

“Cada quien hace con su tesoro lo que quiere” ☝🏼💥: ‘La Tesorito’ opina sobre los comentarios de Pedro Sola acerca de la sexualidad de David Zepeda y dice que “le tenía ganas". #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/mI8FCmFqcv — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 21, 2026

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David Zepeda reaparece en redes sociales tras declaraciones de Pedro Sola / FB: David Zepeda

¿Por qué se dice que David Zepeda es gay?

Los rumores acerca de las preferencias de David Zepeda han sido un tema constante que el actor ha tenido que enfrentar, incluso hasta habiéndolo relacionado con el famoso estilista Daniel Urquiza.

A pesar de los dimes y diretes, en más de una ocasión Zepeda ha salido frente a las cámaras para asegurar que es un amante de las mujeres y que si fuera gay no tendría ningún problema en decirlo, aunque efectivamente no puede aceptar algo que no es así existan mil y un rumores al respecto.

David Zepeda es considerado un verdadero galán de telenovelas, habiendo sido relacionado con compañeras de reparto como Irina Baena, Livia Brito y Araceli Arámbula, aunque nada fue confirmado.

La única relación pública aunque no mediática del histrión fue con la también actriz Lina Radwan, con quien estuvo por cerca de 10 años, hasta que separaron por diferencias de planes a futuro, sin embargo, existieron rumores de que el quiebre se debió a la presunta bisexualidad de David Zepeda, dichos que ambos negaron.