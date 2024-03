Laura Zapata afirma que no fue despedida de ‘Siempre reinas’ y arremete contra una “persona sin neuronas”

Tras los conflictos de Laura Zapata con Lucía Méndez de ‘Siempre reinas’ se reveló recientemente que ni Zapata ni Sylvia Pasquel estarán en la nueva temporada del reality de Netflix.

La temporada contará con tres personalidades destacadas de la industria del entretenimiento Olivia Collins, Rosa Gloria Chagoyán y Dulce. A pesar de las modificaciones en el elenco, Lucía Méndez y Lorena Herrera repetirán con temporada.

¿Pero qué pasó con Laura Zapata? ¿Fue despedida? Ha sido una de las interrogantes de los espectadores tras no ver a la polémica hermana de Thalía en el reality.

Checa: Daniel Bisogno reaparece en el programa ‘Ventaneando’

Netflix Latam

Checa: Sorprendentes detalles sobre la muerte de Juan Ramón Sáenz, el locutor de ‘La mano peluda’ salen a la luz

Laura Zapata revela por qué decidió NO participar en ‘Siempre reinas 2'

La famosa aclaró que nadie la despidió sino fue ella la que decidió ya no formar parte de la producción.

“A mí nadie me sacó del show. Decidí que no me interesaba. No estoy diciendo nombres, pero no me interesaba tener ningún diálogo con alguien qué pues no tiene neuronas y de las dos neuronas que tiene no hacen sinapsis”, expresó en entrevista al programa ‘Hoy’.

Lucía Méndez y sus polémicas con Laura Zapata y Sylvia Pasquel

En la primera temporada, Lucía Méndez tuvo numerosos enfrentamientos con Laura Zapata, lo que desencadenó varias discusiones.

Al finalizar el reality, Zapata la criticó públicamente y calificó de “insoportable” el trabajar con Lucía Méndez.

Mientras que Pasquel la llamó “diva desempleada”, más tarde, Laura Zapata la respaldó al decir que Lucía no tenía trabajo “desde el siglo pasado”.

Checa: Tania Rincón se defiende tras los señalamientos de que supuestamente hizo trampa en la carrera de TUDN

Aseguran que Lucía Méndez sí estará en la segunda temporada de Siempre Reinas / Instagram: @laurazapataoficial / @lalocarrilloof / @netflixlat

A mediados de 2023, Méndez demandó a Zapata y Pasquel por “mal uso” y “abuso” de su imagen, tras una serie de declaraciones negativas en medios y redes sociales, por lo que Laura y Sylvia no pueden mencionarla públicamente.

Hasta el momento se desconoce la razón por la que Sylvia Pasquel tampoco estará en el reality.