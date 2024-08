LCDLFM: Gomita, entre lágrimas, dice que cuarto Mar hizo el “reto ñero” para “imitarla”

Los roces entre Gomita y las habitantes del cuarto ‘Mar’ (Karime Pindter, Gala Montes y Briggitte Bozzo) parecen no llegar a su fin. Si bien las chicas hicieron una especie de “tregua”, la influencer afirmó que sus compañeras de convivencia querían imitarla con su “reto ñero”.

Recordemos que los integrantes de ‘Mar’ prometieron que, si el público los salvaba de la eliminación en ‘La casa de los famosos México’, se vestirían y actuarían como si provinieran del “barrio”.

Aunque el desafió divirtió a todos los fanáticos del programa, la expresentadora de ‘Sabadazo’ cree que Karime, Gala y Briggitte, en el fondo, hicieron esa dinámica para “imitarla”, ya que vivió en un “barrio” durante gran parte de su vida.

Gomita llora por “imitación” del cuarto Mar

En una plática con Ricardo Peralta, Gomita comenzó a llorar y sugirió que las chicas de ‘Mar’ la estaban “imitando” al vestirse y hablar.

“Sé que eso es lo naco y sé que a veces así hablo. La verdad es que sí, yo prefiero un taco de carnitas. Sí prefiero unos pescuezos con mucha salsa. Algo dicen (las chicas de ‘Mar’) y ya no vibramos alto, pero es normal porque estamos mostrando nuestra vulnerabilidad” Gomita

Asimismo, admitió que el desafío de ‘Mar’ no le había “dado risa”, pues la hacían cuestionarse si realmente ella actuaba de manera ñera: “(Me preguntaba) ‘¿Así me veré? Yo sé que no lo hacen ‘adrede’, pero el exagerar ese tipo (de comportamientos, me hacen decir): ‘Es que yo soy así”, señaló.

Para finalizar la conversación, Gomita dijo estar muy pensativa sobre la reacción que tendrá el público ante lo sucedido, pues no sabe si se tomará con “gracia” o será ofensivo.

Cabe destacar que, previo a esta charla, Ricardo le dijo a Gomita que la audiencia podría molestarse por el reto de cuarto ‘Mar’. Según el influencer, muchas personas que ven el programa tienen comportamientos así.

Internautas critican a Gomita

Por supuesto, la postura de Gomita no pasó desapercibida en redes sociales. Si bien hubo algunos internautas que apoyaron su opinión, la gran mayoría la criticó por hacer que “todo girara en torno a ella”, recordando que, en su momento, dejó ver que se haría “la víctima” para ganarse la simpatía de la gente.

“Desde ayer está buscando la manera de victimizarse. Ella solita se adjudica las cosas”, “Ella piensa que todo lo que hace Mar es alrededor de ella y ellos ni la pelan”, “Necesita ayuda profesional”, “Cree que todo el mundo gira alrededor de ella”, “Me harta”, señalaron algunos comentarios en redes sociales.

