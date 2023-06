LCDLFM: Gustavo Adolfo Infante arremete contra Sergio Mayer por minimizar la carrera de Ferka

El conductor, Gustavo Adolfo Infante, indicó que no hubiera soportado entrar a LCDLFM y convivir con Sergio Mayer.

Durante la gala de eliminación del domingo 25 de junio, en La casa de los famosos México, Sergio Mayer no dudó en opinar que Ferka no tendría que haber entrado al reality, pues considera que no tiene una carrera sólida como el resto de los habitantes.

A raíz de esto, hubo opiniones divididas por parte de los internautas, incluido Gustavo Adolfo Infante, quien salió en defensa de la más reciente eliminada del concurso y criticó duramente la trayectoria del actor.

De acuerdo con el conductor de Imagen Televisión, el también político no tiene motivos para “despreciar” las actividades profesionales de Ferka, cuando estuvo “engañando” a la gente con su “presunta” carrera de cantante en Garibaldi.

Además de asegurar que no triunfó en su debut como productor o su paso por la política, a la par que, presuntamente, tendría nexos con gente “complicada”, afirmó el conductor de televisión.

Así fue como Gustavo Adolfo Infante salió en defensa de Ferka ante las palabras de Sergio Mayer / Twitter: @GAINFANTE

“En #LaCasaDeLosFamosoMexico @Ferka dice que @SergioMayerb no tiene tampoco por qué estar ahí y se equivoca. Él ha engañado al público en Garibaldi, ya que no canta; no actúa; no es productor; lo sacaron de la política; tiene nexos con gente complicada y mucho más”, expresó a través de Twitter.

Pese a decir que la salida de Ferka ya era algo esperado, lamentó que se haya ido la única mujer que le hacía frente a las actitudes “misóginas” de Mayer y Poncho de Nigris.

Gustavo Adolfo Infante lamentó que sacaran a Ferka de LCDLFM, pues considera que era la única que le hacía frente a Poncho de Nigris y Sergio Mayer / Facebook: María Fernanda Quiroz

Gustavo Adolfo Infante se alegra de no haber entrado a LCDLFM

Poco después de su contundente mensaje, Gustavo Adolfo Infante publicó un video donde afirmó que Ferka pudo haber sacado todos los “trapitos sucios” de Mayer para defenderse, pero que, lamentablemente, no se preparó bien.

A la par de eso, se alegró de no haber aceptado entrar a La casa de los famosos México, pese a la jugosa oferta que le hicieron, pues aseguró no haber soportado la presencia del actor en un formato 24/7.

“Si se hubieran preparado los que estaban allí para ching*rt*, te hubieran ching*d* Mayer. Eres demasiado vulnerable y corrupto, pero no se prepararon, desafortunadamente. A lo mejor, por eso me ofrecieron una buena lana para entrar, qué bueno que no entré. No hubiera yo podido”, sostuvo.

Niurka festeja la salida de Ferka y aplaude las palabras de Sergio Mayer

Al contrario de Gustavo Adolfo Infante, Niurka aplaudió que Sergio Mayer tuviera “el valor” de decirle sus “verdades” a Ferka, además de que felicitó a todos sus fans por no votar para que la conductora se quedara en el reality.

“Amiguis de Telegram, felicidades, pequeñas traviesas. Somos unas ching*n*s, lo logramos, la Ferka ching* a su madre”, manifestó con un baile de felicidad.

Niurka felicitó a sus fans por haber eliminado a Ferka de La Casa de los Famosos México / Instagram: @niurka.marcos

