LCDLFM: Habitante solicita su salida del reality después del fuerte pleito

Después de que la noche del lunes se presentara un fuerte conflicto entre los habitantes de ‘La casa de los famosos México’ donde se dijeron de todo luego de que los del cuarto Mar sacaran el colchón de Sian por “traidor”, los habitantes fueron llamados al confesionario.

Aunque se desconoce lo que ‘la Jefa’ habló con ellos, hace unos momentos tanto el cuarto Tierra como el cuarto Mar hicieron una reunión en la sala para hablar de lo que sucedió.

En la junta uno de los habitantes dijo que ya pidió su renuncia al reality por lo sucedido debido a que no cree que sea el mensaje que deban dar al público mexicano.

Un habitante pidió su renuncia / Instagram: @lacasafamososmx

Arath De la Torre renuncia a ‘La casa de los famosos México’

Fue el conductor de ‘Hoy’, Arath De la Torre, quien dijo que prefiere salirse del reality, que seguir jugando de esa manera.

“Asumo la responsabilidad. No puedo seguir jugando así. Yo prefiero salirme de aquí porque yo no tengo nada que hacer aquí en estos ambientes. De verdad lo digo. Yo ya pedí mi renuncia formal para salirme del juego porque no quiero exponerme, porque no quiero seguir dando malos mensajes a la sociedad. No quiero equivocarme en ese sentido. Yo ya pedí mi renuncia formal”, indicó.

Según los fans que están siguiendo la transmisión 24/7 del reality, llamaron a Arath al confesionario después de dar a conocer ante toda la casa que había solicitado su renuncia, por lo que hasta el momento no sabe qué pasará.

En redes sociales los internautas están tristes porque Arath se vaya, pero también entienden que el pleito fue tan fuerte que veían venir que alguien se quisiera ir del programa.

