LCDLFM: Ricardo Peralta despotrica contra Karime y ¡hasta un reconocido influencer sale raspado!

La tensión sigue aumentando en ‘La casa de los famosos México’. Tras la segunda gala de nominaciones, Ricardo Peralta reconoció que Karime Pindter no le “cae muy bien” por “doble cara”.

Durante una plática con Gomita, el creador de contenido relató que, en su momento, Karime le había insistido para que él, Jair Sánchez y Daniel Valle, quienes conforman el pódcast ‘Tr¡o de tres’, fueran a su programa de YouTube ‘Karime Kooler’. Sin embargo, no sucedió. Según Ricardo, esto le molestó mucho, pues la joven, aparentemente, le “reclamó” que sí asistieran a otros programas como ‘La cotorrisa’.

“La niña esta (Karime) estaba chin… y chin… de ‘ay, es que ya vi que fueron a ‘La cotorrisa’ y a ‘Pinky Promise y no quieren venir acá. Qué mala onda’. Eso lo detesto. Detesto que me quieran obligar a hacer algo” Ricardo Peralta

Ricardo Peralta despotricando contra Karime, refriéndose a ella como “la niña esta”. De paso quemando a su amigo Jair, diciendo que no la soporta. De frente muy amigos y por detrás le tira pura mierd@

Ricardo Peralta afirma que Jair Sánchez también se molestó

¡Salió raspado! El también ganador de ‘MasterChef Celebrity’ aseguró que su amigo Jair, quien ya asistió a una gala en apoyo a Ricardo, se enojó por la petición de Karime.

“Jair sentía lo mismo que yo. Es la primera vez que lo digo y así. Deja que no me vibre, o sea, si queremos lo vamos a hacer, si no, no lo vamos a hacer. O sea, no estamos yendo a todos lados”, indicó.

Peralta dejó entrever que Karime solo había sido insistente en invitarlos para ganar más rating, a raíz de la popularidad que han ganado en los últimos meses.

“¿Por qué sí quiere llevar a ‘Trio de tres’ y no a ‘Pepe y Teo’? Entonces es cuando yo digo ‘no, pues tampoco’. Todo esto que yo ya vi, yo dije ‘sabía que esto iba a pasar, porque ya me había pasado aquí afuera (de que solo me busca por conveniencia)’” Ricardo Peralta

Ante esto, Gomita mostró su apoyo a Ricardo y mencionó que Karime es una persona que solo busca “quedar bien”.

¿Qué ha dicho Jair Sánchez sobre esta situación?

Hasta el momento, Jair Sánchez no se ha pronunciado sobre su supuesta molestia hacia Karime. No obstante, pese al apoyo que ha mostrado hacia Ricardo, ha dejado en claro que no quiere a Gomita.

En redes sociales, el joven no solo ha tachado, de forma indirecta, a Gomita de “traicionera”, sino que también ha exigido que se le sancione por su estrategia para obtener información del exterior.

Esta polémica ha causado mucho debate en redes sociales.

