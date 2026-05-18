Lele Pons revela la lucha que vive contra la depresión postparto: “No estás sola”

Lele Pons es en una de las principales voces de la maternidad en redes desde que se convirtió en mamá por primera vez. Cabe recordar que la influencer le dio la bienvenida a su primogénita el 26 de julio de 2025, junto a su esposo, el cantante Guaynaa.

Desde entonces, se ha mantenido activa en sus cuentas con contenido sobre su nueva faceta como mamá, pero recientemente se sinceró sobre un aspecto más personal al hablar sobre la depresión postparto que, al igual que otras mujeres, vive desde que se convirtió en madre.

Lele Pons se sincera sobre la depresión postparto. / IG: @lelepons

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¿Cómo reveló Lele Pons que vive depresión postparto?

Lele Pons, cantante y creadora de contenido, se mostró vulnerable y sin filtros en reciente video junto a Zachery Dereniowski, influencer canadiense. En el breve clip, se muestra al activista Dereniowski con un cartel en las manos que dice: “Si has pasado por la depresión o la ansiedad, abrázame”.

Al ver lo que dice el letrero, Lele Pons se acerca, lo abraza y comienza a hablar sobre la situación que vive actualmente tras escuchar un “¿Cómo estás?”. De acuerdo con la influencer, actualmente enfrenta depresión posyparto, una situación que describe como “algo nuevo”, pero su hija le ha ayudado a mantenerse de pie.

Sin abordar mucho en la situación, Lele Pons concluye su participación con un mensaje dedicado a todas las mamás que están atravesando la misma situación: “Eres fuerte, estás haciendo increíble”.

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¿Cuál es el mensaje que Lele Pons envió sobre la depresión posparto?

El video en el que participó Lele Pons fue difundido hace un par de días, pero no fue hasta hace unas horas cuando la intérprete de “Celoso” compartió un testimonio más detallado sobre la lucha que vive tras la llegada de su hija.

Por medio de sus instantáneas de Instagram, Lele Pons escribió:

“La depresión posparto es una realidad, y muchas no hablan de ella porque, a menos que seas madre, es difícil de entender. Es una montaña rusa de emociones y cambios hormonales. Esta publicación está dedicada para cada mujer que está pasando o ha pasado por el posparto No estás sola, estás haciendo un trabajo increíble. Eres una gran mamá”. Lele Pons

Por el momento, Lele Pons y su esposo Guaynaa no han compartido nuevos mensajes al respecto, pero en la última publicación del cantante, resaltó el agradecimiento que siente por su esposa al convertirlo en padre de “semejante hermosura”.

Mensaje de Lele Pons sobre la depresión postparto. / Redes sociales

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¿Qué es la depresión posparto que vive Lele Pons?

De acuerdo con UNICEF, la depresión posparto es diferente a la melancolía que suele aparecer después de dar a luz. Usualmente se presenta entre dos y ocho semanas después del nacimiento del bebé, pero en algunos casos suele aparecer hasta después de un año.

Dentro de los principales síntomas se encuentran la tristeza constante, el llanto persistente y la falta de lazos entre la mamá y el bebé, así como las dudas constantes por parte de la madre sobre su capacidad para cuidar a su hijo.

Pese a que se trata de una condición tratable, siempre es recomendable buscar ayuda profesional desde los primeros síntomas que se presentan, aunque las redes de apoyo también juegan un papel importante para superar el episodio.

Lele Pons revela que vive depresión postparto tras el nacimiento de su hija. / Instagram: @lelelepons

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