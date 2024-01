Lesslie Polinesia fue hospitalizada de emergencia a pocas semanas de dar luz; este es su estado de salud

Lesslie Polinesia, creadora de contenido junto a sus hermanos Rafa y Karen, quienes son mejores conocidos en el internet como “Los polinesios” compartieron una alarmante noticia. A través de su canal principal de YouTube, la influencer reveló que tuvo que ser hospitalizada de emergencia debido a que presentó complicaciones en su salud que en cierta manera también afectan a su bebé antes del nacimiento.

Cabe señalar, que Lesslie compartió parte de su embarazo en redes sociales desde el emotivo anunció de la noticia hasta la revelación del género de su bebé; sin embargo, esta nueva actualización sobre su embarazo no fue tan grata.

La influencer reveló en un video de aproximadamente 14 minutos, que tuvo que ser ingresada al hospital de emergencia debido a que tuvo fuertes contracciones que estaba sintiendo.

La joven reveló que tanto su bebé como ella se encontraban en peligro, por lo que sus doctores decidieron que lo mejor era que se quedará para poder monitorearlas.

La creadora de contenido reveló que tras varios días de observación las noticias no eran buenas, aunque recibió la atención adecuada y ha seguido al pie de la letra las indicaciones de los médicos. Ambas siguen corriendo peligro.

Lesslie

“La bolsa de la bebé está rota. Lo que tenemos que cuidar todos es que no se me infecte porque eso protege absolutamente todo de todas la infecciones, todas las bacterias. Porque si entra una infección ya no la pueden sacar y tiene que sacar a bebé. Lo que significa que me quedaré aquí hasta que nazca la bebé”.